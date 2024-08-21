ВСУ пытались устроить техногенную катастрофу на заводе под Брянском

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Ночью украинская армия планировала провести атаку на мусорный полигон и завод по переработке отходов с использованием беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.
В случае успеха ядовитый газ с частицами формальдегида мог бы распространиться по всей области.
За ночь в небе над городом было уничтожено 23 украинских беспилотника. Большинство из них упали на подступах к посёлку Большое Полпино, где находятся мусорный полигон и завод по переработке пластиковых отходов.
Ранее Министерство обороны России сообщило о крупном нападении украинских беспилотных летательных аппаратов, которое было отражено ночью. Всего было сбито 45 воздушных целей в пяти регионах страны.
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За ночь в небе над городом было уничтожено 23 украинских беспилотника. Большинство из них упали на подступах к посёлку Большое Полпино, где находятся мусорный полигон и завод по переработке пластиковых отходов.
«Если бы один из дронов достиг цели, это могло бы привести к пожару и образованию токсичного облака. Такое облако накрыло бы микрорайон Новостройка в Володарском районе Брянска и распространилось бы дальше. Однако силы ПВО РФ успешно предотвратили это», — сообщили в издании.
Ранее Министерство обороны России сообщило о крупном нападении украинских беспилотных летательных аппаратов, которое было отражено ночью. Всего было сбито 45 воздушных целей в пяти регионах страны.
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Мира Полтева