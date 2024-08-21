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ВСУ пытались устроить техногенную катастрофу на заводе под Брянском

21 августа 2024, 12:13
Фото: istockphoto / oatawa

Фото: istockphoto / oatawa

Ночью украинская армия планировала провести атаку на мусорный полигон и завод по переработке отходов с использованием беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.
В случае успеха ядовитый газ с частицами формальдегида мог бы распространиться по всей области.

За ночь в небе над городом было уничтожено 23 украинских беспилотника. Большинство из них упали на подступах к посёлку Большое Полпино, где находятся мусорный полигон и завод по переработке пластиковых отходов.



«Если бы один из дронов достиг цели, это могло бы привести к пожару и образованию токсичного облака. Такое облако накрыло бы микрорайон Новостройка в Володарском районе Брянска и распространилось бы дальше. Однако силы ПВО РФ успешно предотвратили это», — сообщили в издании.

Ранее Министерство обороны России сообщило о крупном нападении украинских беспилотных летательных аппаратов, которое было отражено ночью. Всего было сбито 45 воздушных целей в пяти регионах страны.

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Военэскперт Коротченко: за атаку на Москву Зеленский должен быть уничтожен
21 августа 2024, 12:03

В ночь на 21 августа Москва пережила одну из самых масштабных попыток атаки беспилотниками. Мэр Сергей Собянин сообщил, что в течение двух часов системы противовоздушной обороны уничтожили десять дронов, которые направлялись в сторону города.
Военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с «Радио 1» сказал, что эту масштабную террористическую атаку лично санкционировал Владимир Зеленский.

«‎С точки зрения мер нашего реагирования, мы должны воспринимать его как международного террориста. Человек, который отдает приказы об террористических атаках против Российской Федерации, является приоритетной целью. Он должен быть уничтожен в качестве ответных мер Российской Федерацией. Мы рассчитываем, что такое решение будет принято в центрах принятия решений, в противном случае такие атаки будут повторяться в возрастающем масштабе. Зло должно быть наказано, Зеленский — подонок и убийца, на его руках кровь российских граждан», — сказал военный эксперт.

Он подчеркнул, что данная террористическая атака вновь продемонстрировала истинную природу режима, действующего на Украине. По мнению эксперта, для предотвращения подобных атак в будущем необходимо устранить Владимира Зеленского.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

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Марочко сообщил об уничтожении ВСУ под Белогоровкой с нескольких направлений
21 августа 2024, 11:03

Фото: istock /TebNad

Ночью 21 августа Москва подверглась одной из самых масштабных попыток атаки с применением БПЛА с начала СВО, тем временем в Курской области противник стремится расширить зону влияния после попытки пересечения границы 6 августа.
Последние новости с основных направлений спецоперации и из Курской области по состоянию на 21 августа приводит редакция «Радио 1».

Самая масштабная атака БПЛА ВСУ по Москве

В ночь на 21 августа средства ПВО уничтожили 45 украинских беспилотников самолетного типа, 11 из которых — над Подмосковьем, сообщили в Минобороны РФ.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ВСУ атаковали Москву 10-ю беспилотниками. Все они были сбиты средствами ПВО. Он отметил, что это стало одной из самых масштабных атак по региону за все время. В результате атаки пострадавших нет. Упавшие обломки не причинили каких-либо разрушений.

Другие 23 дрона было сбито над Брянской областью, 6 — над Белгородской, 3 — над Калужской и 2 — над Курской.

Курская область

В Курской области украинские формирования стараются расширить зону влияния после попытки пересечения границы 6 августа. Российская армия отражает атаки.

ВСУ попытались осуществить прорыв в районе населённых пунктов Комаровка и Ольговка, но понесли потери и отступили. После неудачной для ВСУ атаки в плен ВС РФ попали три украинских солдата.

Ожесточённые бои продолжатся в районе Суджи. Речь о районе Черкасского Поречного, где украинская армия численностью до 30 боевиков и две БМП атаковали населённый пункт.

Сообщается, что за прошедшие сутки потери противника составили более 390 бойцов (из них до 300 на Сумском направлении).

После атаки украинских войск на Курскую области погибли 31 человек, 143 пострадали, сообщили ТАСС в медицинских службах.

ВС РФ ударили по подразделению «Кракен» в Николаевской области

В Галициново в Николаевской области Украины был зафиксирован «прилет», сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.

«На юге Николаевской области есть село Галициново, там Глиноземный завод и серьезная портовая зона. Все это облюбовали запрещенные в России экстремисты из шайки "Кракен"*… И вот, наконец, к ним прилетело», — заявил Лебедев.
Подполье: Российские войска ударили по подразделению «Кракен»* под Николаевом
Подполье: Российские войска ударили по подразделению «Кракен»* под Николаевом

Боевики ВСУ попали в огневые «клещи»

ВСУ попали под перекрестный огонь под Белогоровкой в ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Тактическая ситуация на фронте изменилась. Как утверждает Марочко, улучшение позиций ВС РФ на северо-западе от Белогоровки и Золотаревки открыло новые возможности. Теперь атаки по позициям украинских солдат наносятся с нескольких направлений. Это влияет на оперативную обстановку командования ВСУ, а также находящихся на месте военных.

ВСУ бросили позиции в Нью-Йорке

Украинские бойцы бросили свои позиции в поселке Нью-Йорк, расположенном в ДНР. На кадрах, опубликованных «Известиями», виден один из блиндажей, брошенный солдатами ВСУ. Военнослужащие оставили на позициях практически все свои вещи, в том числе западное оружие.
Фото: istock / Jakub Laichter

Покровское направление

Российские войска продолжают зажимать в мощнейшие клещи ВСУ на Покровском направлении. Обозреватели издания «Царьград» сообщили, что оборона украинской армии под Покровском испытала на себе критический перегруз. Причиной тому стала отправка боеспособных подразделений на Курскую область, что сразу же ослабило позиции ВСУ.

Военкор Евгений Лисицын сообщил, что ВС РФ взяли под контроль террикон северо-восточнее Селидово и юго-восточнее Новогродовки. Это позволит российской армии более уверенно и оперативно занимать дальнейшие территории. Из-за катастрофических потерь и риска попасть в плотное огневое кольцо украинские командиры приняли решение отступать из Камышовки, что также дало фору войскам Росси.

Донецкое направление

Подразделения «Юг», улучшив положение по переднему краю, нанесли поражение ВСУ в районах Катериновки, Константиновки и Серебрянки ДНР, сообщает Минобороны РФ. ВС России отразили две контратаки противника.

Херсонское направление

Украинское командование увело ряд подразделений ВСУ с Херсонского направления, сформировало из них колонну и передислоцировало ее на север, сообщил РИА Новости командир расчета БПЛА «Ланцет» российских десантников группировки войск «Днепр» с позывным «Рысь». Как утверждает военный, бойцы ВСУ двигались со стороны Гульца. Переброска украинских военных с Херсонского направления на другие участки фронта длится уже некоторое время.

ВСУ нанесли артиллерийские удары по Каховке, Днепрянам, Алешкам и нескольким другим населенным пунктам. Сведений о пострадавших на данный момент нет.

Украинское командование сняло ряд подразделений с Херсонского направления
Украинское командование сняло ряд подразделений с Херсонского направления

Торецкое направление

Подразделения «Центр» активными действиями разгромили крупную группировку украинской армии и освободили один из крупнейших поселков Торецкой агломерации и стратегически важный логистический узел Новгородское ДНР. Военные РФ нанесли поражение противнику в окрестностях Торецка и Калиново ДНР.

Ведутся бои за Нелеповку. Этот населенный пункт ВС РФ атакует сразу с двух сторон. Теперь российские бойцы начали охватывать Торецк и с запада.

Авдеевское направление

Сразу 3 контратаки ВСУ были сорваны на Авдеевском направлении при помощи расчета инженерной системы «Земледелие», сообщили в Минобороны России.

Как рассказал командир взвода с позывным Отличник, его подразделение принимало участие в боях за Авдеевку, Орловку, Бердычи, Очеретино и Тоненькое. Военный отметил, что на российских заграждениях прорывалась пехота ВСУ, противник задействовал бронированную и боевую технику.

Артемовское направление

В Часов Яре штурмовые группы ВС РФ закрепились вдоль улицы Мариупольская в восточной части микрорайона Октябрьский, расположенный западнее канала Северский Донец-Донбасс.

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*признанная террористической и запрещенная в России организация
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Провал ВСУ в Курской области может привести к новым фронтам внутри Украины
Перинчек: провал ВСУ в Курской области откроет новые фронты внутри самой Украины
21 августа 2024, 10:48

Фото: istock/Diy13

Провал Вооруженных сил Украины в Курской области откроет новые фронты внутри самой страны. Об этом заявил председатель турецкой партии «‎Родина» (Vatan) Догу Перинчек, пишет РИА Новости.
Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию в Курской области, заявив о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирным гражданам и инфраструктуре. Он подчеркнул, что Киев получит достойный ответ за свои действия.

Собеседник агентства отметил, что действия Киева в Курской области представляют собой попытку максимально вовлечь НАТО в конфликт на Украине и занять сильную позицию за столом переговоров, однако эти усилия окажутся безрезультатными. Украина оказалась в еще более сложной ситуации. Ожидаемый провал ВСУ в Курской области может привести к возникновению новых фронтов внутри страны.

Перинчек добавил, что провал атлантической системы также ощущается в других направлениях. Он отметил, что действия в Курской области свидетельствуют о панике и спешке со стороны Запада, но успеха не будет.

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Украинское командование сняло ряд подразделений с Херсонского направления
Российский командир: ВСУ перебрасывают силы с Херсонского направления на север
21 августа 2024, 10:20

Фото: istock/IherPhoto

Командир расчета БПЛА «‎Ланцет» российских десантников группировки войск «Днепр» с позывным «Рысь» заявил, что украинское командование сняло ряд подразделений Вооруженных сил Украины с херсонского направления. Об этом информирует РИА Новости.
«Наблюдали колонну, которая уезжала отсюда. Со стороны Гульца и на север туда двигалась», — рассказал командир.

Он отметил, что его расчет уже некоторое время наблюдает переброску сил украинской армии с херсонского направления на другие участки фронта.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области Вооруженные силы Украины применяют террористическую тактику, нападая на мирных жителей и объекты гражданской инфраструктуры.

До этого ВС РФ нанесли массированный удар по системам связи ВСУ на правом берегу Днепра. Операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) группировки войск «Днепр» ударили по системам связи украинских войск, в результате чего были также уничтожены спутниковые антенны Starlink.

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#всу
#вс рф
#удар
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Неизвестные подожгли автобус военных в Киеве
21 августа 2024, 10:11

Фото: istockphoto / DERO2084

В Киеве на улице Урловской подожгли военный автобус. Об этом сообщила «Страна.ua».
«На кадрах с места происшествия видно, что автобус горит. Пока неизвестно, кто поджёг его. Правоохранительные органы не комментируют случившееся», - говорится в материале.

Ранее в Днепре подожгли автомобиль военного. Очевидцы слышали хлопки.

До этого Служба безопасности Украины задержала шесть человек, которых подозревают в поджогах автомобилей военных.

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Медведев: Россия избежала опасности попадания в «переговорный капкан»
21 августа 2024, 09:54

Фото: сайт Кремля

В последнее время, пусть и теоретически, но существовала одна опасность — переговорный капкан, в который могла угодить Россия. После нападения ВСУ на Курскую область эта опасность миновала, так как о переговорах теперь можно забыть.
Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. В своём телеграм-канале политик назвал переговоры с Киевом «ранними и ненужными», перспективы и последствия которых неясны. Теперь же, по его мнению, все понимают, хотя и не говорят вслух, что никаких переговоров не будет вплоть до полного разгрома врага.

Медведев также намекнул на участие Британии в подготовке нападения украинских боевиков на российский регион. Он, по традиции не стесняясь в выражениях, проехался по бывшему британскому премьеру Борису Джонсону, назвав его «мерзким ублюдком с противной мордой и растрёпанными белёсыми волосами». Зампредседателя Совбеза подчеркнул, что его страна сделала много хуже для подопечной территории, так как теперь будет только существенно больше бессмысленных трат и украинских гробов.

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Стало известно количество погибших из-за атаки ВСУ на Курскую область
Более 30 человек погибли из-за атаки Киева на Курскую область
21 августа 2024, 09:21

Фото: istockphoto/SergeyPankratov

Из-за атаки боевиков Вооруженных сил Украины на Курскую область более 30 человек погибли. Об этом сообщили в медицинских службах.
Кроме того, получили ранения 143 человека. Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.

Ранее сообщалось, что за ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 45 БПЛА над пятью регионами Российской Федерации. По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.

До этого стало известно, что ЧВК Forward Observation Group отказалась комментировать участие в операциях ВСУ, указав на запрет со стороны СБУ. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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В сети появились кадры момента уничтожения беспилотника над Подольском
21 августа 2024, 08:36

Фото: istock/sommersby

В интернете появились кадры момента уничтожения БПЛА Вооруженных сил Украины над подмосковным Подольском. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Mash.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к Москве сбили 10 беспилотников. Он подчеркнул, что попытка атаки на город была одной из самых масштабных за все время.

Первая информация о сбитом в Подольском городском округе БПЛА поступила около 03:00 по московскому времени. На опубликованных кадрах слышен звук работы мотора дрона, а затем виден огненный шар и слышны два взрыва.


Ранее сообщалось, что за ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 45 БПЛА над пятью регионами Российской Федерации. По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.

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#ночь
#бпла
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#рф
#пво
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Подполье: Российские войска ударили по подразделению «Кракен»* под Николаевом
21 августа 2024, 08:17

Фото: istockphoto/Oleksiy Samsonov

Вооружённые силы РФ нанесли удар по месту сосредоточения частей ВСУ в селе Галициново в Николаевской области. Там дислоцируются военнослужащие подразделения «Кракен»*.
Об этом РИА Новости рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По предварительным данным, удар пришёлся по складу с ракетами, уточнил он, поэтому детонация была мощной. Подпольщик добавил, что в этом селе расположен Глинозёмный завод и серьёзная портовая зона, и его уже давно облюбовали боевики из «Кракена»*. Наконец, место их расположения подверглось атаке российских военных.

Лебедев также рассказал, что весной в Галициново были завезены «длинные и тонкие тёмно-зелёные либо чёрные ракеты». По описанию они напоминают американские ракеты ATACMS.

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* Организация признана террористической и запрещена в РФ
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