ВС РФ освободили населённый пункт Двуречная в Харьковской области

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Российские войска освободили населённый пункт Двуречная в Харьковской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что взять под контроль посёлок удалось благодаря успешным наступательным действиям группировки войск «Запад».
В зоне ответственности бойцов подразделений было ликвидировано до 330 украинских военнослужащих.
Также было нанесено поражением живой силе и технике пяти бригадам ВСУ в районах населённых пунктов Западное, Зеленый Гай, Копанки, Красное Первое, Лозовая, Песчаное и Тополи в Харьковской области, Макеевка в Луганской Народной Республике (ЛНР), Григоровка, Ивановка и Ямполь в Донецкой Народной Республике (ДНР).
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В зоне ответственности бойцов подразделений было ликвидировано до 330 украинских военнослужащих.
Также было нанесено поражением живой силе и технике пяти бригадам ВСУ в районах населённых пунктов Западное, Зеленый Гай, Копанки, Красное Первое, Лозовая, Песчаное и Тополи в Харьковской области, Макеевка в Луганской Народной Республике (ЛНР), Григоровка, Ивановка и Ямполь в Донецкой Народной Республике (ДНР).
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Анастасия Чинкова