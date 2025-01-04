ВС РФ освободили населённый пункт Надия в ЛНР

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Российские войска освободили населённый пункт Надия в Луганской Народной Республике. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что взять под контроль населённый пункт удалось благодаря успешных наступательных действий бойцов подразделения группировки войск «Запад».
Также в оборонном ведомстве подчеркнули, что военные из «Западной» группировки нанесли огневое поражение подразделениям сразу пяти бригад ВСУ в районах населённых пунктов Двуречная, Глушковка, Ивановка, Загрызово и Зелёный Гай в Харьковской области, Торское в ДНР, а также в районе Серебрянского лесничества.
Кроме того, они отразили одну контратаку украинских войск.
Всего в зоне ответственности группировки потери ВСУ составили порядка 590 солдат убитыми и ранеными.
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Также в оборонном ведомстве подчеркнули, что военные из «Западной» группировки нанесли огневое поражение подразделениям сразу пяти бригад ВСУ в районах населённых пунктов Двуречная, Глушковка, Ивановка, Загрызово и Зелёный Гай в Харьковской области, Торское в ДНР, а также в районе Серебрянского лесничества.
Кроме того, они отразили одну контратаку украинских войск.
Всего в зоне ответственности группировки потери ВСУ составили порядка 590 солдат убитыми и ранеными.
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Анастасия Чинкова