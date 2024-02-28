«Эффект домино»: Кличко рассказал, что ждет ВСУ после потери Авдеевки

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После потери Авдеевки украинские войска столкнутся с эффектом домино без помощи стран Запада. Такое заявление сделал Владимир Кличко, брат мэра Киева Виталия Кличко. Его слова передает издание Focus.
«Вы видели Авдеевку? И это будет не последний и не первый раз, если так будет продолжаться. Если мы не будем получать боеприпасы, если мы не будем получать оружие, то это будет продолжаться, как эффект домино», — заявил Кличко.
Напомним, Авдеевка была освобождена российской армией 17 февраля. В ночь на субботу главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отдал официальный приказ об отходе украинских войск из города, однако, по заявлению Минобороны РФ, ВСУ начали бежать из Авдеевки ещё за сутки до приказа Сырского.
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