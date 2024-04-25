ВСУ практически без боя сдали село Новобахмутовка российским бойцам

Фото: iStock/macky_ch
Бойцы батальона специального назначения «Арбат» и 15-й штурмовой бригады сообщили об освобождении населённого пункта Новобахмутовка на Авдеевском направлении. Об этом написал Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
«Развивая наступление за Авдеевкой, бойцы 15-й самарской бригады ЦВО и батальона спецназначения «Арбат» освободили н. п. Новобахмутовка, расположенный под Очеретино», — говорится в сообщении военкоров.
При этом военный эксперт Борис Рожин отметил, что ВСУ сдали посёлок практически без боя. Украинские военные сбежали в Соловьево. Там также уже бои идут недалеко от окраин.
При этом в Новобахмутовке идёт зачистка от остатков подразделений ВСУ.
По данным украинских ресурсов, взятие Новобахмутовки является следствием обрушения фронта ВСУ в районе Очеретино. Именно его освобождение позволило российским бойцам успешно развивать наступление. Украина потерею населённого пункта официально не комментировала.
Читайте также:
Армия России прорвалась в село Новобахмутовка южнее Очеретино
Украинские войска сбежали из села Очеретино в ДНР
Серия атак ВСУ в Работино и зачистка ВС РФ Очеретино: последние новости СВО
Элина Позднякова