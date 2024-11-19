ВС РФ освободили Новоселидовку в ДНР

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Российские войска освободили населенный пункт Новоселидовка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что подразделения группировки войск «Центр» в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт. Также российские бойцы отразили шесть атак противника.
ВСУ потеряли более 310 боевиков, добавили в ведомстве.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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ВСУ потеряли более 310 боевиков, добавили в ведомстве.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова