ВС РФ освободили от ВСУ село в российском регионе

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Российские военные освободили от боевиков ВСУ населенный пункт Новоивановка на курском направлении. Об этом проинформировал близкий к бойцам «Севера» Telegram-канал «Северный ветер». На момент написания заметки официального подтверждения от Минобороны РФ не поступало.
По утверждению авторов поста, украинские неонацисты потеряли более 1200 единиц живой силы. Также обозреватели привели данные, что военнослужащие группировки ВС РФ «Север» за три дня уничтожили два важных оборонных узла ВСУ. В частности, в Плехово и Новоивановке.
Украина напала на Курскую область в начале августа. По словам главкома ВСУ Александра Сырского, это был отвлекающий маневр для армии России, но его план не сработал.
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Никита Кротов