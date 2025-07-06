Успехи ВС РФ на Северском направлении, оперативное окружение ВСУ под Часов Яром: последние новости СВО на 6 июля
Российские войска продолжают планомерное наступление на всех стратегических направлениях, демонстрируя эффективное сочетание огневого поражения и тактических манёвров. Несмотря на попытки ВСУ удержать позиции переброской резервов, инициатива полностью принадлежит ВС РФ. О том, как складывается ситуация в приграничных населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».
Курское направление
На курском направлении российские войска продолжают расширение буферной зоны вдоль границы, несмотря на попытки ВСУ остановить продвижение переброской резервов. За прошедшие сутки, преодолев сопротивление противника, подразделения РФ выбили украинские силы из нескольких опорных пунктов в приграничных лесах, продвинувшись более чем на 1,1 км вглубь территории противника.
На других участках фронта операторы FPV-дронов нанесли точные удары по позициям ВСУ в районах Хатнего и Амбарного, уничтожив живую силу и артиллерию ВСУ. На Волчанском и Липцовском направлениях огневые удары российских войск привели к ликвидации семи штурмовых групп противника вместе с техникой и средствами связи.
В районе Волчанска зачищены несколько квадратов, а также взяты под контроль семь вражеских опорных пунктов в близлежащих лесных массивах. Артиллерия ВС РФ нанесла прицельные удары по скоплениям живой силы ВСУ, уничтожив две боевые группы.
Сумское направление
На Сумском направлении российские военные продолжают успешное наступление, несмотря на попытки противника усилить свою группировку. В районе Юнаковки десантники РФ ведут активные боевые действия, вынуждая ВСУ оставлять позиции. Параллельно проводится зачистка прилегающих лесных массивов от остатков вражеских сил.
Мотострелковые подразделения продвинулись в окрестностях Варачино, а морские пехотинцы выбили противника из нескольких укреплённых пунктов в лесных массивах, продвинувшись на 300 метров и закрепясь на новых рубежах.
ВСУ, пытаясь остановить продвижение российских войск, за сутки предприняли девять контратак в районах Кондратовки, Садков, Алексеевки, Яблоновки и Юнаковки. Все атаки были успешно отражены с нанесением значительного урона: из более чем 60 задействованных украинских военных около 30 уничтожено, 18 ранено и остались на поле боя, остальные в беспорядке отступили.
Запорожское направление
На Запорожском направлении российские подразделения продолжают успешное выполнение боевых задач. В районе Каменского ведется планомерная зачистка территории от остатков украинских формирований. Одновременно расширяется зона контроля на северном берегу реки Янчекрак, где российские военные укрепляют занятые позиции.
На вспомогательном участке фронта отмечено поступательное продвижение российских сил в северо-восточном направлении от Степового. В районе Щербаков продолжаются позиционные бои, где противник оказывает ожесточенное, но безуспешное сопротивление.
Часовоярское направление
ВС РФ продолжают успешное наступление в Часов Яре, постепенно вытесняя противника к западным окраинам города. В ходе тяжелых уличных боев украинские формирования, использующие заранее подготовленные укрепления, несут значительные потери в живой силе и технике.
Артиллерийские подразделения и РСЗО эффективно работают по всем маршрутам снабжения ВСУ, полностью блокируя подвоз боеприпасов и подкреплений. В результате оперативного окружения группировки противника, привело к многочисленным случаям дезертирства среди украинских военных. Кольцо вокруг остатков украинской группировки продолжает сжиматься.
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Торецкое направление
На Торецком направлении идут интенсивные боевые действия. Подразделения РФ ведут наступление сразу на двух ключевых участках — в районах Яблоновки и Александро-Калиново. Одновременно осуществляется стратегический обходной маневр через район шахты им. Святой Матроны с выходом к восточному берегу Клебан-Быкского водохранилища.
Особенностью текущей операции является комбинированная тактика: в то время как штурмовые группы ведут уличные бои в населенных пунктах, мобильные подразделения осуществляют фланговый охват, перерезая коммуникации противника. В Яблоновке российские военные методично выбивают противника из укрепленных позиций, тогда как в Александро-Калиново уже начался этап зачистки южной части населенного пункта.
Северское направление
В ночь на 6 июля подразделения ВС РФ осуществили успешный прорыв оборонительных рубежей ВСУ на восточной окраине Северска. В результате стремительной атаки российские войска преодолели линию укреплённых опорных пунктов противника и закрепились на новых позициях, создав плацдарм для дальнейшего наступления.
На смежном участке фронта южнее Григоровки отмечается поступательное продвижение российских подразделений, усиливающее давление на оборону противника. Артиллерийские подразделения ведут методичный обстрел выявленных позиций ВСУ, подавляя узлы сопротивления.