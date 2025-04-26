ВС РФ освободили Поповку в Белгородской области

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Российские войска освободили населённый пункт Поповка в Белгородской области. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину.
Отмечается, что бойцами подразделений группировки войск «Север» завершено уничтожение украинских диверсионных групп около населённого пункта Поповка. В настоящее время там проводится поиск и ликвидация отдельных боевиков ВСУ, которые скрываются в приграничных лесополосах.
Напомним также, что Герасимов в субботу доложил Путину о полном освобождении Курской области от ВСУ.
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Напомним также, что Герасимов в субботу доложил Путину о полном освобождении Курской области от ВСУ.
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Анастасия Чинкова