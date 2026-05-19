ВС РФ освободили село Волоховка в Харьковской области

19 мая 2026, 12:36

Российские военные освободили село Волоховка, которое находится в Волчанском районе Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны РФ в ходе ежедневного брифинга об обстановке в зоне СВО.





В военном ведомстве отметили, что операцию по освобождению села проводили подразделения 126-го мотострелкового полка 71-й мотострелковой дивизии группировки войск «Север».

«Установление контроля над населенным пунктом позволило не только расширить зону безопасности в Харьковской области, но и взять под контроль дорогу, соединяющую населенные пункты на этом участке фронта», — говорится в сообщении.