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Российские войска освободили населённый пункт Сторожевое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что взять под контроль село удалось бойцам подразделений группировки войск «Восток»«Восток».
Военные этой группировки нанесли поражение формированиям мотопехотной, двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Раздольное и Разлив в ДНР и Гуляйполе в Запорожской области.
Потери ВСУ в зоне действия группировки «Восток» составили до 155 бойцов. Также украинская армия лишилась четырёх автомобилей, 155-мм самоходной артиллерийской установки Caesar французского производства, станции РЭБ, 152-мм орудия Д-20 и другой военной техники.
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Военные этой группировки нанесли поражение формированиям мотопехотной, двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Раздольное и Разлив в ДНР и Гуляйполе в Запорожской области.
Потери ВСУ в зоне действия группировки «Восток» составили до 155 бойцов. Также украинская армия лишилась четырёх автомобилей, 155-мм самоходной артиллерийской установки Caesar французского производства, станции РЭБ, 152-мм орудия Д-20 и другой военной техники.
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Анастасия Чинкова