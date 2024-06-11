Украинские солдаты попали в «мини-котлы» под Харьковом

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Военнопленный ВСУ Кирилл Доценко рассказал, что подразделения Вооруженных сил Украины под Харьковом попали в множество «мини-котлов». Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, во время наступления военных ВС РФ с украинской стороны отсутствовала какая-либо контрбатарейная борьба и поддержка тяжелой техники. Бойцы вынуждены были отступать, при этом попадая в большое число «мини-котлов». Командование не способно было спасти солдат.
Сам Доценко получил ранение и прыгнул с сослуживцем в яму, чтобы укрыться от обстрела.
Ранее сообщалось, что военные ВСУ сильно ослабли на передовой. Британский эксперт Александр Меркурис заявил, что ВСУ по всей линии фронта перегружены, перенапряжены и крайне истощены. По его словам, также сокращается экономика страны. Мобилизация лишает заводы рабочих. Система электроснабжения близка к коллапсу.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Сам Доценко получил ранение и прыгнул с сослуживцем в яму, чтобы укрыться от обстрела.
Ранее сообщалось, что военные ВСУ сильно ослабли на передовой. Британский эксперт Александр Меркурис заявил, что ВСУ по всей линии фронта перегружены, перенапряжены и крайне истощены. По его словам, также сокращается экономика страны. Мобилизация лишает заводы рабочих. Система электроснабжения близка к коллапсу.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова