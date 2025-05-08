ВС РФ освободили Троицкое в ДНР до начала перемирия

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Российские войска освободили населённый пункт Троицкое в ДНР. Это произошло до начала действия объявленного президентом РФ Владимиром Путиным перемирия, уточнили в Минобороны РФ.
Отмечается, что взять под контроль населённый пункт удалось благодаря активным и решительным действиям подразделения группировки войск «Центр».
Ранее в российском оборонном ведомстве подчеркнули, что ВС РФ прекратили ведение боевых действий и оставались на ранее занятых рубежах в момент начала действия объявленного главой государства перемирия. В ведомстве сделали акцент на том, что российская сторона строго соблюдает режим прекращения боевых действий.
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Ранее в российском оборонном ведомстве подчеркнули, что ВС РФ прекратили ведение боевых действий и оставались на ранее занятых рубежах в момент начала действия объявленного главой государства перемирия. В ведомстве сделали акцент на том, что российская сторона строго соблюдает режим прекращения боевых действий.
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Анастасия Чинкова