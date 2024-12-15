Евгений Поддубный (Фото: РИА Новости/ Гавриил Григоров)
Вооружённые силы Российской Федерации (ВС РФ) ликвидировали начальника разведки 25-й воздушно-десантной бригады украинской армии (ВСУ) майора Николая Дупешко, сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Телеграм-канале.
Евгений Поддубный обратил внимание, что Николай Дупешко являлся участником переподготовки офицеров Вооруженных сил Украины по стандартам армии Соединённых Штатов Америки. Военный корреспондент подчеркнул, что военный был ликвидирован ударом российского беспилотного летательного аппарата на покровском направлении.
Накануне сообщалось, что группировка военных ВСУ оказалась полностью заблокирована в Курахово в Донецкой Народной Республике. Её численность составляет несколько сотен бойцов. В городе ещё остались очаги сопротивления, но силы противника, если отказываются сдаваться, постепенно «перемалываются», отмеил собеседник ТАСС из силовых структур. Он уточнил, что солдаты армии Украины не имеют ни малейшего шанса выйти из Курахово.
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