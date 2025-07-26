Освобождение Зверево и Новоэкономического, активное наступление ВС РФ по всем фронтам: последние новости СВО на 26 июля
Российские вооружённые силы продолжают реализацию плана по созданию буферной зоны безопасности, одновременно наращивая наступательные действия на территории Сумской и Харьковской областей. Параллельно на других участках фронта идёт активное освобождение районов, ранее находившихся под контролем ВСУ. Подробности — в материале «Радио 1».
Сумская область
На Сумском направлении российские войска продолжают сдерживать попытки ВСУ активизироваться в приграничье. В районе села Бурынь нанесен ракетный удар по площадке запуска тяжелых БПЛА, уничтожено до 15 беспилотников и их инфраструктура.
Российские морпехи и мотострелки, сломив упорное сопротивление противника, продвинулись свыше 300 метров в лесных массивах Юнаковки. Подразделения ВДВ ведут ожесточенные бои на юго-западной и юго-восточной окраинах Юнаковки, а в населенном пункте Северяне зачищено семь домовладений.
В районе Варачино все контратаки ВСУ отбиты с потерями для противника. Кроме того, в Сумах поражено административное здание, используемое украинскими военными.
Харьковское направление
В районе села Меловое и Волчанска продолжаются интенсивные стрелковые бои. ВС РФ, несмотря на попытки ВСУ контратаковать переброшенными резервами, сохраняют инициативу и методично продвигаются вглубь Харьковской области. В районе Мелового ВС РФ приблизились к границам Амбарного, что представляет опасность для оборонительных позиций ВСУ. Согласно поступающим с передовой сведениям, неприятель усиливает свои позиции в районе Амбарного – Хатнего, который расположен менее чем в 15 километрах от Большого Бурлука.
Запорожское направление
На Запорожском направлении российские войска подошли к Степногорску, создавая угрозу прорыва к Орехову и выхода в тыл группировке ВСУ в Запорожье. Это наступление стало возможным после освобождения села Каменское на прошлой неделе, что нарушило статичность фронта.
ВС РФ продолжают наступление в районе населённого пункта Плавни. В северной части села украинские войска всё ещё удерживают свои позиции. В Малой Токмачке российские военные установили контроль над кирпичным заводом, что усиливает их позиции на этом участке фронта.
Покровское направление
Покровское направление остаётся одним из наиболее напряжённых участков фронта, где российские войска развивают тактический успех. Министерство обороны РФ официально подтвердило взятие села Зверево, что открыло путь для наступления на Леонтовичи (Перше Травня). Российские разведывательно-диверсионные группы активизировали рейды в пригородах Покровска, дезорганизуя тыловую логистику и уничтожая узлы связи противника.
На восточном фланге освобождено Новоэкономическое — стратегический плацдарм на подступах к Мирнограду. Это создаёт угрозу окружения украинской группировки в районе Шахтёрска. Однако бои за шахту «Капитальная» продолжаются: ВСУ, используя укреплённые позиции, пытаются удержать объект, критический для контроля над транспортными артериями.
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Константиновское направление
После ожесточённых боёв ВС РФ практически полностью установили контроль над Александро-Калиново. Это важный успех, открывающий путь для дальнейшего наступления на Константиновку. На южном фланге направления идут интенсивные бои за Полтавку и Русин Яр. Российские войска оказывают давление на противника, пытаясь перерезать пути снабжения к Часовому Яру и Константиновке.
В Часовом Яре существенных изменений нет. Российские войска продолжают зачистку микрорайона Шевченко, где остаются последние очаги сопротивления ВСУ.
Угледарское направление
Подразделения ВС РФ ведут интенсивные бои вдоль стратегической линии Темировка – Камышеваха – Малиевка – Январское, оказывая давление на фланги украинской группировки. В районе Малиевки российские штурмовики выбили противника с укреплённых позиций, закрепившись на новых рубежах.
Особое внимание уделяется Камышевахе, где ВСУ пытаются контратаковать, но несут значительные потери от огня российской артиллерии и авиации. ВС РФ активизировали действия на подступах к Александрограду, создавая угрозу прорыва в глубину обороны ВСУ. Успех здесь позволит перерезать пути снабжения группировки противника в районе Угледара.