26 июля 2025, 10:02

Фото: iStock/Diy1

Российские вооружённые силы продолжают реализацию плана по созданию буферной зоны безопасности, одновременно наращивая наступательные действия на территории Сумской и Харьковской областей. Параллельно на других участках фронта идёт активное освобождение районов, ранее находившихся под контролем ВСУ. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Сумская область Харьковское направление Запорожское направление Покровское направление Константиновское направление Угледарское направление



Сумская область

Харьковское направление

Запорожское направление

Покровское направление

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Константиновское направление

Угледарское направление