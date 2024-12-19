ВС РФ освободили Зеленовку и Новый Комар в ДНР

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Российские войска освободили населённые пункты Зеленовка и Новый Комар в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что взять под контроль эти пункты удалось благодаря успешным наступательным операциям подразделений группировки войск «Восток».
Зеленовка расположены в районе города Курахово, в Новый Комар – вблизи посёлка Великая Новоселка.
Потери ВСУ за минувшие сутки составили около 1630 человек.
Также в оборонном ведомстве подчеркнули, что за сутки российские войска поразили живую силу и аэродромы армии Украины в 149 районах.
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Зеленовка расположены в районе города Курахово, в Новый Комар – вблизи посёлка Великая Новоселка.
Потери ВСУ за минувшие сутки составили около 1630 человек.
Также в оборонном ведомстве подчеркнули, что за сутки российские войска поразили живую силу и аэродромы армии Украины в 149 районах.
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Анастасия Чинкова