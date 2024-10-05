ВС РФ освободили Желанное Второе в ДНР

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Российские войска освободили населённый пункт Желанное Второе в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что в результате активных и успешных действий подразделения войск «Южной» группировки был взят под контроль ВС РФ населённый пункт Желанное Второе.
Также группировка нанесла поражение шести бригадам ВСУ в районах населённых пунктов Резниковка, Звановка, Белая Гора и Максимильяновка в ДНР.
В результате боевых действий на данном направлении фронта ВСУ потеряли до 755 военных, пять гаубиц иностранного производства, два орудия М119 и девять автомобилей.
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Также группировка нанесла поражение шести бригадам ВСУ в районах населённых пунктов Резниковка, Звановка, Белая Гора и Максимильяновка в ДНР.
В результате боевых действий на данном направлении фронта ВСУ потеряли до 755 военных, пять гаубиц иностранного производства, два орудия М119 и девять автомобилей.
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Анастасия Чинкова