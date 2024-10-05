ВС РФ освободили Желанное Второе в ДНР

Военнослужащий ВСУ Ростислав Мельник, попавший в плен под Угледаром, поблагодарил российских бойцов за то, что они спасли ему жизнь. Украинец был ранен, а солдаты Вооружённых сил РФ вынесли его с поля боя и оказали медицинскую помощь.