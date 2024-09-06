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ВС РФ освободили Журавку в ДНР

06 сентября 2024, 15:43
Фото: iStock/macky_ch

Фото: iStock/macky_ch

Российские войска освободили населённый пункт Журавка в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Кроме того, в сводке ведомства отмечается, что группировка российских войск «Центр» освободила в ДНР населённые пункты Кирово, Птичье, Скучное, Карловку и Заветное.

Также бойцы этого подразделения нанесли поражение формированиям пяти механизированных, пехотной, егерской и десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также бригады национальной гвардии и теробороны.



За неделю на Донецком направлении потери украинских войск составили до 3515 военных, 32 орудия полевой артиллерии, 14 бронированных машин и четыре танка.

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#вс рф
#днр
#минобороны рф
#сво
Пушилин: ВСУ несут ежедневные потери на окраинах Красногоровки в ДНР
06 сентября 2024, 15:33

Фото: iStock/zabelin

Глава ДНР Денис Пушилин посетил Красногоровку, расположенную к западу от Донецка, и отметил, что подразделения ВСУ ещё не полностью вытеснены с окраин города, но ежедневно несут потери. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Денис Пушилин сообщил, что наконец-то посетил Красногоровку после более чем 10-летнего перерыва. Он отметил, что, увидев управление боем, обнаружил на экранах информацию о всех окрестностях и действиях противника.

«Враг еще полностью не выбит из окраин Красногоровки, несет ежедневные потери, но пока пытается сдержать наше наступление подвозом живой силы, которая уничтожается в считанные дни», — отметил он.

По его словам, город освобождает отряд «Шторм», а подразделением командует Владимир Новиков с позывным «Белый». Кроме того, глава республики отметил, что бойцы отряда помогают местному населению, рассказав о том, как им удалось спасти женщину из зоны боевых действий.

«Эта история красноречиво показывает, чем мы отличаемся от наших врагов», — подчеркнул Пушилин.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сво
#всу
#денис пушилин
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Истерика и интимные видео: под Курском взяли в плен «ведьм» ВСУ, решивших убивать русских
06 сентября 2024, 14:50

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

5 сентября российские военные взяли в плен двух молодых украинок-военнослужащих ВСУ в Курской области, это уже не первый подобный случай.
Чем занимаются украинские женщины в рядах ВСУ, рассказывает редакция «Радио 1».

Необычные пленные

5 августа стало известно, что в плен к ВС РФ в Курской области попали две молодые украинки, которые вступили в ряды ВСУ, кадры допроса опубликовал Telegram-канал «Пограничник из ада». На видео две девушки сидят на коленях с закрытыми лицами. Они представились как Алена Шевчук и Виктория Яценко. Первая сидит молча и не отвечает на поставленные вопросы. Вторая рассказала, что обе они приехали в Курскую область, чтобы снимать видео подтверждения захвата ВСУ российских земель. По словам Яценко, они с Шевчук проходили обучение на Яворовском полигоне ВСУ во Львовской области. По нему, кстати, российские силы наносили ракетные удары. Предполагается, что именно там проживают инструкторы НАТО и иностранные наемники.


Пленная украинка рассказала, что обучали их грузинские и другие иностранные наемники. Из чего российские военкоры сделали вывод, что женщины прибыли в курское приграничье вовсе не для съемок.

Кроме того, в телефоне Яценко оказалось несколько видео, где она демонстрирует свои прелести. Для кого были сняты эти кадры, девушка отвечать отказалась.
‎Для пыток: У ликвидированного в Курской области боевика ВСУ нашли странный инструмент
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Не первый случай

Впервые об участии женщин-военнослужащих ВСУ во вторжении в Курскую область стало известно 11 августа. Тогда Telegram-канал «Военное дело» опубликовал фото молодой украинки, которая в своих соцсетях опубликовала два фото: на первом она в военной форме уверенно смотрит в объектив камеры, на втором уже лежит с изуродованным лицом в больнице.

«Сходила на Курск», — так был подписан ее пост.
16 августа Telegram-канал «Украина.ру» опубликовало видео, на котором российские бойцы допрашивают трех боевиков ВСУ, попавших в плен также в Курской области. Двое мужчин заявили, что их насильно мобилизовали и отправили завоевывать российское приграничье. Третьим пленным оказалась черноволосая украинка, которая заявила, что пришла в ВСУ добровольно. Позже в сети появились фото некой черноволосой девушки, которая весело фотографировалась на фоне магазина «Пятерочка» на территории России. Предполагается, что именно она и была взята в плен.

Женщины в ВСУ

В июне 2024 года замглавы украинского МО Наталия Калмыкова заявила, что после начала специальной военной операции ВС РФ количество женщин в ВСУ резко возросло.

«Мобилизация у нас не предусматривает призыв женщин, но это не является препятствием, и их число в армии постоянно увеличивается. Сейчас у нас в ВСУ 67 тысяч женщин, из которых 19 тысяч — это гражданские сотрудницы, остальные — военнослужащие», — пояснила Калмыкова.
При этом известно, что женщины начали вступать в ВСУ еще в 2014 году. По словам российских военных, украинки намного агрессивнее некоторых мужчин. Они проявляют излишнюю жестокость и равнодушны к чужой боли.

Женщины в ВСУ исполняют роли снайперов, операторов БПЛА, присутствуют в эвакуационных бригадах, а также многие из них имеют медицинскую специальность.

В начале января текущего года боец спецназа «Ахмат» с позывным «Аид» рассказал, что ВС РФ столкнулись на Кременском направлении с ротой ВСУ, состоящей из одних женщин. По его словам, женское подразделение, предположительно, состояло из добровольцев и принадлежало к 54-й бригаде ВСУ.
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Что будет с женщинами ВСУ в плену

20 августа Апти Алаудинов в обращении к подразделению «Аида» приказал брать женщин-военнослужащих ВСУ в плен, при невозможности выполнить приказ – уничтожать на месте. За это он пообещал хорошо отблагодарить бойцов.

Таким образом, никакого гендерного различия среди пленных не отмечается, всем, кто готов сдаться, будет присвоен статус военнопленного, те же, кто окажет сопротивление, будут ликвидированы на месте.

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Зеленский в Германии пожаловался на недостаток переданных истребителей F-16
Зеленский: ВСУ уже используют истребители F-16, но их мало
06 сентября 2024, 13:10

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Украинские войска уже начали использовать в боевых действиях переданные западными союзниками истребители F-16, однако их все равно недостаточно. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский на заседании контактной группы по военному содействию Украине в Германии.
Глава государства отметил, что эти самолёты в настоящее время позволяют ВСУ сбивать российские ракеты и беспилотники, однако переданного количества недостаточно. Он подчеркнул, что Украине «нужен более сильный флот F-16».

Ранее, 4 августа, Зеленский подтвердил передачу западными союзниками первой партии из 10 истребителей. Ожидается, что к концу этого года их число вырастет до 20. В общей сложности Запад собирается передать 79 таких боевых самолётов.

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#истребитель f-16
#украина
#всу
#владимир зеленский
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ВС РФ идут к Торецку и Покровску, продвижение ВСУ под Курском остановлено: последние новости СВО
06 сентября 2024, 12:13

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Ровно месяц прошел с момента захода регулярной украинской армии в Курскую область. На сегодняшний день обстановка в регионе стабилизирована российскими силами, а продвижение противника остановлено. Армия России усилила свое наступление на Донбассе и прорывает оборону ВСУ в районе Торецка, Угледара и Красноармейска (украинское название Покровск).
Последние новости с основных направлений спецоперации и из Курской области приводит редакция «Радио 1».

Курская область

С момента вооруженного вторжения ВСУ в Курскую область прошел месяц. Продолжаются бои у Коренево и Русского Поречного. ВС РФ успешно отражают атаки противника. По скоплениям противника у Мартыновки в Курской области наносятся удары ФАБ-3000 с УМПК, пишет Telegram-канал «Два майора».

При этом военкор Александр Коц сообщает, что боевики ВСУ не оставляют попыток силами ДРГ выйти на трассу Курск-Рыльск, однако они все пресекаются. Линия фронта в курском приграничье стабилизирована. ВСУ не удается больше продвигаться вперед.

«Наиболее активные бои идут в районе Ольговки и Малой Локни. Но постепенно все переходит в позиционку. Враг окапывается. Можно констатировать, что на данном этапе наступательный потенциал противника на Курском направлении постепенно выдыхается», — написал Коц в своем Telegram-канале.
По данным украинских ресурсов, 225-й отдельный штурмовой батальон ВСУ, в который входили националисты и наёмники, полностью утратил боеспособность. То есть спустя месяц после захода в Курскую область их личный состав и техника уничтожены.

Алаудинов не смог сдержать смех, говоря о том, как ВСУ сбили российский дрон
Алаудинов не смог сдержать смех, говоря о том, как ВСУ сбили российский дрон

Покровское направление

Армия России продолжает штурмовать Селидово с южной и северной стороны и продвигается в городской застройке. Противник подтягивает сюда резервы, чтобы остановить российское наступление, однако пока безуспешно. Российские бойцы, заняв важную высоту, бьют украинские резервы артиллерий и авиацией. Кроме того, ВС РФ уничтожают врага в западной части Михайловки и в районе железнодорожного моста.

Восточнее Украинска штурмовики освободили большую Лесовку и подошли к южной окраине города. После этого ВС РФ продолжили движение в сторону Горняка и уже подошли к его окраинам. Наши ДРГ уже работают в городе, который находится в семи км от Курахово.

Пока развивается наступление наших войск на Покровск (Красноармейск), противник вывозит дорогостоящее оборудование шахт, демонтирует оборудование котельных и водонапорных станций, оставляя людей без воды и отопления.

Торецкое направление

Российские военные выбили противника с территории шахты Новая, примыкающий к ней террикон также находится под контролем наших сил. Это дает хорошее преимущество для штурма Торецка. Одновременно с этим другие части ВС РФ движутся к северной части города от Дружбы к Дачному.

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Южно-Донецкое направление

ВС РФ продвигаются к западу от Угледара. Накануне там был мощный прорыв наших сил, которые вошли в Пречистовку. Местность располагает к дальнейшим наступательным действиям в направлении Времевки. После занятия Пречистовки российские силы зашли в поселок Золотая Нива и ведут там бои.

Трасса Великая Новоселка-Угледар перерезана, что существенно осложняет логистику для угледарского гарнизона ВСУ.

Купянское направление

ВС РФ расширяют подконтрольную территорию в районе Песчаного. Передовые части фактически вышли в тыл опорным пунктам противника, расположенным в районе Стельмаховки и Берестового, что формирует основу для дальнейших действий.

Часовоярское направление

Южнее Часов Яра Армия России прорвала оборону ВСУ и, взяв Клещеевку, вышла к водоканалу Северский Донец — Донбасс фронтом шириной до 2 км. Напомним, что бои здесь продолжались с прошлого года.

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#вс рф
#угледар
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«Финальная стадия конфликта»: в Норвегии обеспокоены успехами ВС РФ в зоне СВО
Дизен: успехи ВС РФ на поле боя приводят к каскадному обрушению обороны ВСУ
06 сентября 2024, 12:07

Фото: iStock/Jakub Laichter

Успешные действия ВС РФ в зоне проведения спецоперации приводят к каскадному обрушению обороны ВСУ. Об этом пишет норвежский профессор Гленн Дизен в статье на платформе Substack.
«Мы вступили в финальную стадию конфликта из-за каскадного обрушения. Украина испытывает логистические проблемы, также ощущается нехватка оружия и боеприпасов, которая не дает солдатам действовать эффективно», — заявил Дизен.

По его словам, российская сторона увеличивает давление на оборону ВСУ и вынуждает украинское командование принимать поспешные необдуманные решения, которые только ухудшают ситуацию.

Кроме того, Дизен отметил, что ВС РФ увеличили глубину и интенсивность ракетных ударов. Российские удары по энергетической сети Украины негативно влияют на боеспособность ВСУ и силы России успешно прорываются через хорошо защищенные линии обороны.

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Зеленский прилетел в Германию и обратился к Западу с дерзким требованием
Зеленский прилетел в Германию и потребовал дальнобойное оружие
06 сентября 2024, 12:07

Владимир Зеленский, прибыв в Германию, обратился к Западу с требованием дать дальнобойное оружие. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Нужно, чтобы все оружие из уже объявленных пакетов поддержки наконец-то попало в боевые бригады. И нужны сильные дальнобойные решения партнеров» — говорится в публикации.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

Ранее сообщалось, что в личных вещах убитого в Курской области украинского спецназовца был обнаружен инструмент для клеймения, который боевики могли использовать для пыток российских военных.

До этого стало известно, что Украинские уклонисты начали бежать в Белоруссию. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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‎Для пыток: У ликвидированного в Курской области боевика ВСУ нашли странный инструмент
В ВС РФ сообщили о находке инструмента для клеймения у спецназовца ВСУ
06 сентября 2024, 11:46

Фото: istockphoto/Valeriia Sivakova

В личных вещах убитого в Курской области украинского спецназовца был обнаружен инструмент для клеймения, который боевики могли использовать для пыток российских военных. Об этом сообщил командир интернациональной бригады «Пятнашка» Ахра Авидзба, пишет ТАСС.
«Это было у бойца, который шел на технике, и это силы специальных операций Украины. У нас есть его документы. Он ехал с тем, чтобы клеймить», — сказал он.

Сообщается, что инструмент выполнен в виде украинского герба — трезубца на металлическом штыре. Находку командир сохранил в качестве доказательств зверств армии Украины.

Ранее стало известно, что на Украине были замечены многочисленные серьезные нарушения прав человека со стороны местных официальных лиц, но украинские власти не предпринимают достаточных мер для преследования и наказания виновных.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#владимир путин
#нарушения
#сво
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У Минобороны Украины закончились деньги на выплаты бойцам ВСУ
Депутат Рады Пидласа: у Минобороны Украины больше нет денег на боевые выплаты
06 сентября 2024, 11:44

Фото: iStock/RL Photography

У министерства обороны Украины закончились средства на выплаты бойцам ВСУ за сентябрь. Об этом сообщила председатель комитета Верховной рады по вопросам бюджета Риксолана Пидласа в эфире украинского телемарафона.
Она отметила, что Минобороны обратилось с заявлением о том, что в ведомстве закончились деньги на боевые выплаты, которые должны быть произведены 20 сентября.

Пидласа подчеркнула, что 17-18 сентября состоится заседание Верховной рады, на котором депутаты проголосуют по внесению изменений в государственный бюджет.

По словам депутата, такие трудности связаны с задержками финансирования со стороны США в начале текущего года. В связи с этим, Украина была вынуждена закупить новое вооружение за свой счёт, истратив тем самым средства, отложенные на выплаты военным.

Ранее в августе премьер-министр страны Денис Шмыгаль сообщил о критической нехватке денег на оборонные нужды. По озвученным им оценкам не хватает свыше 12 миллиардов долларов.

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#украина
#оборона
#деньги
#выплаты
#военные
#всу
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Участник СВО Деев назвал слабые места украинского тяжёлого дрона «Баба-яга»
Участник СВО Деев: Аккумулятор — слабое место украинского дрона «Баба-яга»
06 сентября 2024, 11:39

Фото: istockphoto/oatawa

Слабым местом тяжёлого украинского беспилотника «Баба-яга» является аккумулятор. Об этом сообщил участник специальной военной операции, командир взвода Юрий Деев.
В разговоре с изданием «Лента.ру» боец, сбивший за время СВО шесть таких дронов, рассказал об их особенностях. По словам Деева, это мощный БПЛА, несущий сильное вооружение, начиная от миномёта, и заканчивая противотанковыми зарядами. Сбивать их сложно, подчеркнул военный.

Сбивая их, мы попадали в аккумуляторы. Иногда попадали точно в винт, но это бесполезно, так как у «Бабы-яги» их шесть. Прицелился, попал, винт — в труху, а он летит», — рассказал боец.

Дополнительная сложность в борьбе с этими дронами заключается в том, что украинцы запускают их только ночью, продолжил Деев. Поэтому все бойцы его взвода имеют приборы ночного видения, без которых «Бабу-ягу» не увидеть и не сбить.

«Вот шесть штук мы как-то уже разглядели, больше не летают», — с улыбкой заключил командир.

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