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Российские войска освободили населённый пункт Журавка в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Кроме того, в сводке ведомства отмечается, что группировка российских войск «Центр» освободила в ДНР населённые пункты Кирово, Птичье, Скучное, Карловку и Заветное.
Также бойцы этого подразделения нанесли поражение формированиям пяти механизированных, пехотной, егерской и десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также бригады национальной гвардии и теробороны.
За неделю на Донецком направлении потери украинских войск составили до 3515 военных, 32 орудия полевой артиллерии, 14 бронированных машин и четыре танка.
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Также бойцы этого подразделения нанесли поражение формированиям пяти механизированных, пехотной, егерской и десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также бригады национальной гвардии и теробороны.
За неделю на Донецком направлении потери украинских войск составили до 3515 военных, 32 орудия полевой артиллерии, 14 бронированных машин и четыре танка.
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Анастасия Чинкова