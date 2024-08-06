Украинские диверсанты потерпели поражение и отступили из Курской области

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Украинская ДРГ потерпела поражение и отступила после попытки прорвать границу РФ в Курской области. Об этом со ссылкой на Минобороны России сообщает РИА Новости. Вражеская группировка бежала на территорию Украины, указано в сообщении.
По информации агентства, отступающих боевиков нагнали и блокировали подразделения ВС РФ.
Ранее Минобороны сообщало, что к месту столкновения с боевиками ВСУ у границы в Курской области выдвинулись резервы группировки войск ВС РФ, а авиация бьет по расположению украинских подразделений.
По информации ведомства, этим утром, 6 августа, украинские войска попытались прорвать границу в Курской области силами 300 боевиков, 11 танков и более 20 бронемашин в районе Николаево-Дарьино и Олешня Курской области.
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Ранее Минобороны сообщало, что к месту столкновения с боевиками ВСУ у границы в Курской области выдвинулись резервы группировки войск ВС РФ, а авиация бьет по расположению украинских подразделений.
По информации ведомства, этим утром, 6 августа, украинские войска попытались прорвать границу в Курской области силами 300 боевиков, 11 танков и более 20 бронемашин в районе Николаево-Дарьино и Олешня Курской области.
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Данил Пономарев