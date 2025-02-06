ВС РФ отбивают мощную атаку ВСУ в районе села Уланок Курской области

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Армия России отбивает мощную контратаку ВСУ в Курской области. Украинская сторона задействовала минимум 500 военных, сообщает Mash.
По данным канала, около 06:00 ВСУ выдвинулись со стороны хутора Колмаков, который находится восточнее Суджи, к селу Уланок с целью возвращения огневого контроля над трассой от Сум до Суджи протяженностью около 65 км. По этой дороге украинское подразделение в Курской области получают подкрепление.
Военкоры пишут, что украинские боевики задействовали тралы разминирования, далее пошли танки, в том числе Abrams, и другая бронетехника. Всего, по предварительным данным, ВСУ использовали для контрнаступления около 10 ББМ, четыре танка и два трала. Всего в атаке принимают участие порядка 500 боевиков ВСУ.
Это уже вторая попытка украинского контрнаступления за последние три дня. По противнику работает российская авиация, дроны и артиллерия. Уже уничтожено минимум два танка и одна ББМ.
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Военкоры пишут, что украинские боевики задействовали тралы разминирования, далее пошли танки, в том числе Abrams, и другая бронетехника. Всего, по предварительным данным, ВСУ использовали для контрнаступления около 10 ББМ, четыре танка и два трала. Всего в атаке принимают участие порядка 500 боевиков ВСУ.
Это уже вторая попытка украинского контрнаступления за последние три дня. По противнику работает российская авиация, дроны и артиллерия. Уже уничтожено минимум два танка и одна ББМ.
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Элина Позднякова