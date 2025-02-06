Дрон ВСУ атаковал автомобиль в белгородском селе, погибли три человека

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Дрон ВСУ атаковал автомобиль в районе села Логачевка в Белгородской области. Там находился мужчина и две девушки 14 и 18 лет. Все погибли. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«По предварительным данным, беспилотник сбросил взрывное устройство на легковой автомобиль. В автомобиле в момент атаки предположительно находились мужчина и две девушки 18-ти и 14-ти лет. Они скончались на месте», — написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он выразил свои соболезнования семьям погибших.
Глава региона напомнил, что в Логачевке с 27 октября 2022 года действует режим ЧС, а въезд туда запрещен.
Гладков призвал местных жителей не посещать населенные пункты, которые закрыты оперативным штабом.
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Элина Позднякова