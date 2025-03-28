ВС РФ отомстили за убийство военкора Анны Прокофьевой

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Бойцы ВС РФ мстят украинским боевикам за убийство военкора Первого канала Анны Прокофьевой, прикрепляя к дронам снаряды с подписью «За Анну Прокофьеву». Об этом рассказал военный с позывном Купол в беседе с NEWS.ru.
По его словам, один из таких снарядов поразил трех бойцов ВСУ, прятавшихся в подвале разрушенного дома. Операторы БПЛА отправили к ним дрон с «подписным» снарядом.
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«Когда все трое бойцов ВСУ спустились вниз по лестнице, за ними последовал начиненный взрывчаткой беспилотник, после чего аппарат сдетонировал. Как уточнил Купол, бои проходят на Белгородском и Курском направлениях», — отмечает издание.Читайте также:
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Данил Пономарев