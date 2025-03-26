Стало известно о состоянии раненого в Белгородской области оператора Первого канала

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Оператора Первого канала Дмитрия Волкова эвакуируют на лечение в Москву, пока он находится в тяжелом состоянии. Об этом рассказал помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
«Оператор Первого канала Дмитрий Волков будет сегодня эвакуирован на лечение в Москву. Он получил травмы и ожоги, состояние оценивается как тяжелое», — рассказал Кузнецов журналистам.
По его словам, сейчас врачи Курской областной больницы уже стабилизировали состояние пострадавшего.
26 марта врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что в Белгородской области при обстреле ВСУ пострадала съемочная группа Первого канала. При этом погибла военный корреспондент Анна Прокофьева, а оператор Дмитрий Волков получил серьезные ранения.
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