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В Киеве прогремел взрыв

«Пятый»: в Киеве прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги
Фото: iStock/aapsky

Фото: iStock/aapsky

В Киеве этой ночью, 10 ноября, прогремел взрыв на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. Об этом сообщил украинский телеканал «Пятый» в своем телеграм-канале.
«В Киеве было слышно взрыв», — говорится в сообщении.
По информации украинского министерства цифровой трансформации, воздушную тревогу в Киевской области объявили накануне, в 22:54. Сирены в украинской столице работают с 23:07.



Ранее председатель комиссии Общественной палаты России Владимир Рогов сообщал, что киевские власти скрывают реальные потери, понесенные в результате удара по одному из цехов завода «Мотор Сич» в Запорожье. По его словам, после атаки к месту прибыли около 50 карет скорой помощи, а по официальным данным на заводе погибло шесть человек, ранения получили 22.

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#киев
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#сво
Сырский пожаловался главкому НАТО на северокорейских военных
Главком ВСУ Сырский сообщил главкому НАТО Каволи о военных из КНДР на фронте
10 ноября 2024, 01:58

Александр Сырский

Главком ВСУ Александр Сырский сообщил главкому НАТО в Европе Кристоферу Каволи о якобы готовящихся к атаке солдатах из КНДР. Об этом в своих соцсетях заявляет Генштаб ВСУ. По словам Сырского, о присутствии северокорейских военных на стороне России «имеются многочисленные данные».
Главком ВСУ также пожаловался на обстановку на линии фронта, назвав ее сложной.
«Провел очередной телефонный разговор с командующим вооруженных сил США в Европе генералом Кристофером Каволи. В начале разговора проинформировал американского коллегу об обстановке на линии фронта. Ситуация остается сложной и имеет тенденцию к обострению», — написал Сырский на своей странице.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Северной Кореей, который был заключен 19 июня в Пхеньяне. Соответствующий документ появился на официальном портале опубликования правовых актов. Данный договор, как отмечалось, основан на принципах взаимного уважения государственного суверенитета и территориальной неприкосновенности, невмешательства во внутренние дела и будет способствовать установлению справедливого многополярного миропорядка.

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#сво
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На Украине вывозят школьниц за границу из-за слухов о мобилизации женщин
10 ноября 2024, 00:45

Фото: iStock/Irina Tiumentseva

На Украине родители стараются вывезти своих дочерей школьного возраста за границу из-за слухов о возможной мобилизации женщин как в ряды ВСУ, так и на тыловые работы. Об этом заявил директор одной из дистанционных школ Владимир Страшко в беседе с УНИАН. По его словам, раньше подобная тенденция касалась больше юношей.
«Раньше эта история была более характерна для ребят, чтобы избежать мобилизации и уехать до 18 лет. Но сейчас сюда начали выдаваться и девушки, что является нетипичным трендом. То есть даже родители девушек начинают их вывозить, чтобы они учились где-то там», — рассказал он.
Во время интервью Страшко напомнили о дискуссиях про снижение мобилизационного возраста и слухи о «возможном введении мобилизации женщин на Украине», а после спросили, влияет ли это на отправку детей за границу.
«Да, безусловно, это является одним из факторов для родителей выбирать своим детям образование за рубежом», — подчеркнул директор.
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Порошенко* раскрыл ключевую ошибку ВСУ
09 ноября 2024, 20:59

Пётр Порошенко (Фото: riamediabank/Стрингер)

Экс-президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в начале конфликта Вооружённые силы Украины не занимались строительством укреплений, в то время как российская армия активно формировала «линии Суровикина».
«Досадно, что власти не услышали наших американских партнеров в конце 2021 года, когда они в один голос говорили: «Ройте окопы, стройте фортификации!» (...) Они [Россия] окапывались — а мы нет. Мы только наступали. За 2,5 года государство не закупило даже экскаваторы», — сказал бывший президент Украины.

Порошенко подчеркнул, что в 2023 году он предложил построить оборонительные линии, но его инициативу отклонили. Экс-президент приобрел 12 новых экскаваторов для усиления обороны страны и посоветовал правительству Украины возвести фортификационные сооружения в стратегически важных районах фронта.

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*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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Боец ВС РФ три недели в одиночку оборонял опорник, питаясь только луком
09 ноября 2024, 20:37

Фото: istockphoto.com/ru/Dmitry Belyaev

Боец ВС РФ не позволил подразделениям противника занять опорный пункт, в одиночку дав отпор ВСУ. Об этом пишет Telegram-канал Readovka.
Дагестанский военный Закарья остался на позиции один. Связь с сослуживцами прервалась после шквального вражеского огня.

Уточняется, что мужчина на протяжении трех недель отражал атаки украинских боевиков, питаясь лишь луком. Достать другую еду и воду было невозможно.

Согласно информации источника, российского военного обнаружили с помощью дрона, после чего была осуществлена его эвакуация. В настоящее время солдат находится под наблюдением медиков.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#вс рф
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«Перерезал на две части»: Стало известно, что произошло в зоне СВО
Стариков: российские войска разделили Купянское направление на две части
09 ноября 2024, 19:05

Фото: istockphoto.com/ru/IherPhoto

ВС РФ разделили Купянское направление пополам. Об этом заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков на своем YouTube-канале.
Стариков назвал обстановку на данном направлении тяжелой. По его словам, на Южнодонецком, Кураховском и Покровском направлениях украинские войска столкнулись с тактическим кризисом.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#боеприпасы
#всу
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#спецоперация
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Глава Пентагона отказал Украине в приоритетной поставке ракет ATACMS
WSJ: Остин отказал Зеленскому в поставке систем ATACMS в обход других заказчиков
09 ноября 2024, 15:09

Фото: iStock/Austin Nooe

Глава Пентагона Ллойд Остин отказал Владимиру Зеленскому в приоритетной поставке американских дальнобойных ракет ATACMS. Об этом информирует The Wall Street Journal со ссылкой на двух американских чиновников и советника украинского правительства.
По словам одного из западных чиновников, Остин ответил Зеленскому, что разрыв давних соглашений с другими клиентами насчет поставок ATACMS превратился бы в большую проблему. глава Пентагона также сообщил предводителю киевского режима, что тот просит слишком много, когда требует от Соединенных Штатов нарушить давние соглашения с другими заказчиками.

В середине прошлого месяца Остин отметил, что Киев не сможет достать ракетами ATACMS до баз ВКС РФ, так как последняя уже переместила воздушный флот из зоны досягаемости.

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#сша
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#боеприпасы
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#киев
#рф
#владимир зеленский
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Минобороны: Российские войска отразили семь контратак ВСУ в Курской области
09 ноября 2024, 14:54

Фото: istockphoto/Gennadiy Kravchenko

Российские военные успешно отразили семь контратак подразделений Вооружённых сил Украины в приграничных районах Курской области. В боевых столкновениях участвовали военнослужащие войсковой группировки «Север».
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. В оборонном ведомстве уточнили, что попытки контратакующих действий противник пытался предпринять в районах населённых пунктов Дарьино, Новая Сорочина и Новоивановка. Кроме того, части ВС РФ сорвали атаки ВСУ в направлении населённых пунктов Зелёный Шлях и Старая Сорочина.

В ходе неудачных контратак противник потерял на этом направлении до 60 человек убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты (БМП), бронированный автомобиль и грузовик.

Бойцы группировки войск «Север» продолжили наступательные действия и нанесли украинским частям огневое поражение в районах населённых пунктов Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановки и Плехово.

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#всу
#вс рф
#курская область
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Экипаж Ка-52М уничтожил живую силу и бронетехнику ВСУ в курском приграничье
Ка-52М авиаракетами уничтожил живую силу и бронетехнику ВСУ в Курской области
09 ноября 2024, 14:48

Фото: istockphoto/Gennadiy Kravchenko

Экипаж вертолёта Ка-52М авиаракетами уничтожил живую силу и бронетехнику ВСУ в курском приграничье. Об этом сообщает Минобороны России в своем Telegram-канале.
В процессе выполнения боевой задачи летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по координатам авиационного наводчика и уничтожили бронетехнику и личный состав противника. После удара российские летчики выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, чтобы предотвратить попадание ракет ПЗРК ВСУ.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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#боеприпасы
#лётчики
#всу
#рф
#минобороны рф
#вс рф
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Два российских бойца сутки отбивали атаки ВСУ, которые травили их газом
09 ноября 2024, 14:30

Фото: istockphoto/zabelin

Два бойца Вооружённых сил РФ почти сутки отбивали атаки превосходящих сил ВСУ, закрепившись в подвале деревенского дома. Украинцам не помогло даже то, что они применяли против российских солдат отравляющий газ.
Во время атаки одного из населённых пунктов российские военные выбили боевиков ВСУ из укреплённого подвала деревенского дома, откуда открывалась удобная позиция для стрельбы, сообщает телеграм-канал SHOT. Уничтожив противника, два штурмовика не смогли покинуть подвал, так как украинцы начали артиллерийский обстрел, а после пытались контратаковать. Тогда наши солдаты решили закрепиться в только-что отбитом подвале.

«Взяли в ипотеку», — как позже с юмором рассказывал один из бойцов.

Не сумев с наскока выбить штурмовиков из подвала, вояки из ВСУ принялись обстреливать его боеприпасами с отравляющим газом. Но российские бойцы, надев противогазы, продолжали отражать все атаки противника. Продержаться почти сутки им помогли сослуживцы, которые отправляли новые респираторы, воду и боеприпасы с помощью дронов.

Бойцы покинули позицию только получив множественные осколочные ранения. Прикрывая друг друга, отстреливаясь и укрываясь от украинских дронов, они сумели живыми добраться до позиций российских войск.

В министерстве обороны пока не дали официального подтверждения данного эпизода.

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#боеприпасы
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