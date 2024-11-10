В Киеве прогремел взрыв

Фото: iStock/aapsky
В Киеве этой ночью, 10 ноября, прогремел взрыв на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. Об этом сообщил украинский телеканал «Пятый» в своем телеграм-канале.
«В Киеве было слышно взрыв», — говорится в сообщении.По информации украинского министерства цифровой трансформации, воздушную тревогу в Киевской области объявили накануне, в 22:54. Сирены в украинской столице работают с 23:07.
Ранее председатель комиссии Общественной палаты России Владимир Рогов сообщал, что киевские власти скрывают реальные потери, понесенные в результате удара по одному из цехов завода «Мотор Сич» в Запорожье. По его словам, после атаки к месту прибыли около 50 карет скорой помощи, а по официальным данным на заводе погибло шесть человек, ранения получили 22.
Читайте также:
Рогов: Власти Киева скрывают реальные потери от удара по заводу «Мотор Сич»
Взрыв произошел в Одесской области Украины
Минобороны России сообщило о поражении украинского нефтеперерабатывающего завода
Данил Пономарев