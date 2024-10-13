ВС РФ подорвали минный шлагбаум в Харьковской области

Видео: Минобороны РФ
Расчёты беспилотников группировки войск «Запад» уничтожили минные заграждения ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
Операторы дронов разведывательного подразделения первой гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» помимо ликвидации боевой техники и живой силы ВСУ также выполняют задачи по разминированию территории.
Во время ведения очередной воздушной разведки операторы заметили минный шлагбаум из противотанковых мин, протянутый через дорогу, которая ведёт к позициям подразделений ВСУ.
Тогда было принято решение сбросить с дрона боеприпасы, которые успешно достигли цели и методом подрыва ликвидировали минный шлагбаум.
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Во время ведения очередной воздушной разведки операторы заметили минный шлагбаум из противотанковых мин, протянутый через дорогу, которая ведёт к позициям подразделений ВСУ.
Тогда было принято решение сбросить с дрона боеприпасы, которые успешно достигли цели и методом подрыва ликвидировали минный шлагбаум.
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Анастасия Чинкова