ВС РФ показали «дорогу смерти» боевиков ВСУ в Курской области

Видео: гвардейская 200-я бригада ЛенВО
«Дорогу смерти» боевиков ВСУ в Курской области показали бойцы ВС РФ. Кадры опубликованы гвардейской 200-й бригадой ЛенВО в Telegram-канале. На них представлена сожженная техника врага, который хотел совершить прорыв в Комаровку.
«И зачем только полезли на нашу землю — неужели опыт предшественников ничему не научил?» — гласит подпись к видеоматериалу.
Украина напала на Курскую область ранним утром, 6 августа. По словам главкома ВСУ Александра Сырского, нападение осуществлялось с целью отвлечь ВС РФ с Донбасса, однако этого не случилось.
Россия продолжает спецоперацию на Украине с конца февраля 2022 года. Враг бьет по гражданскому населению.
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