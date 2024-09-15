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ВС РФ показали «дорогу смерти» боевиков ВСУ в Курской области

Опубликованы кадры с «дороги смерти» боевиков ВСУ под Курском
15 сентября 2024, 17:47

Видео: гвардейская 200-я бригада ЛенВО

«Дорогу смерти» боевиков ВСУ в Курской области показали бойцы ВС РФ. Кадры опубликованы гвардейской 200-й бригадой ЛенВО в Telegram-канале. На них представлена сожженная техника врага, который хотел совершить прорыв в Комаровку.
«И зачем только полезли на нашу землю — неужели опыт предшественников ничему не научил?» — гласит подпись к видеоматериалу.

Украина напала на Курскую область ранним утром, 6 августа. По словам главкома ВСУ Александра Сырского, нападение осуществлялось с целью отвлечь ВС РФ с Донбасса, однако этого не случилось.



Россия продолжает спецоперацию на Украине с конца февраля 2022 года. Враг бьет по гражданскому населению.

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#украина
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#вс рф
#курская область
#новости
WarGonzo: Российские силы освободили от неонацистов ВСУ Борки в Курской области
15 сентября 2024, 18:25

Фото: istockphoto/N-sky

Населенный пункт Борки в Курской области освободили от боевиков ВСУ российские силы, информирует Telegram-канал WarGonzo.
«Сегодня <…> населённый пункт Борки Суджанского района освобождён от присутствия украинских войск», — сказано в публикации.
На момент написания заметки в Минобороны РФ информацию не подтверждали. По сообщению Telegram-канала, поселок от врага освобождали участники «Дикой дивизии Донбасса», бойцы «Сармата», а также морпехи 810-й бригады и ОБСпН «Арбат».

Ранее ВС РФ продемонстрировали «дорогу смерти» боевиков ВСУ на курском направлении.

Украина напала в Курской области ранним утром, 6 августа, бои в регионе продолжаются по сей день.

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#россия
#украина
#всу
#курская область
#новости
#война
#сво
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МО: ВС РФ сорвали шесть попыток прорыва ВСУ через границу в Курской области
15 сентября 2024, 16:47

Фото: istockphoto/IherPhoto

За сутки российские войска предотвратили шесть попыток ВСУ прорваться через границу в Курской области. Противник каждый раз отступал с потерями.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. Как уточнили в оборонном ведомстве, попытки прорыва были отражены при поддержке армейской авиации и артиллерийского огня. Противник пытался прорваться через границу Российской Федерации в направлении населённых пунктов Новый Путь, Веселое и Медвежье Курской области.

В ходе боёв по отражению атак ВСУ потери украинских военных составили до 60 человек убитыми и ранеными, три танка, бронетранспортёр и пять боевых бронированных машин, добавили в министерстве обороны.

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В США бьют тревогу и-за ситуации в зоне СВО
Экс-агент ЦРУ Джонсон: Киев фактически уже проиграл, и Запад не может помочь ему
15 сентября 2024, 16:04

Фото: istockphoto/Olena Lialina

Киев проигрывает на поле боя, а его союзники с Запада не могут повлиять на сложившуюся ситуацию, заявил в разговоре с YouTube-каналом Dialogue Works экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон.
«Запад не может дать ничего, что могло бы изменить ход боевых действий. Факт в том, что Украина проиграла. Это больше похоже на то, что их приговорили к смерти. <…> Это просто вопрос времени», — сказал собеседник.
Джонсон отметил высокие темпы наступления российской армии, которая, по его словам, освобождает более трех населенных пунктов за день. При этом аналитик подчеркнул, что ВС РФ прекрасно справляются на курском направлении, ликвидируя украинских боевиков.

«Они (украинские войска. — Прим. ред.) мертвы, просто еще не перестали дышать», — заключил Джонсон.
Ранее стало известно количество оружия на Украине, которое пропало или похищено с февраля 2022 года.

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Названо число похищенного и пропавшего оружия на Украине с февраля 2022 года
Свыше 270 тысяч единиц оружия были похищены на Украине с февраля 2022 года
15 сентября 2024, 15:48

Фото: istockphoto/Diy13

Свыше 270 тысяч единиц вооружений пропали или же похищены на Украине с февраля 2022 года. Об этом пишут журналисты украинского издания «Фокус», ссылаясь на военных аналитиков, а также статистические данные сервиса «Опендатабот», который специализируется на мониторинге украинских государственных реестров.
Речь идет о 40% от общего числа вооружений, зафиксированного в реестре. Среди лидеров по «исчезновению» числятся охотничьи ружья — 27,9%, автоматическое оружие — 27,8%, карабины — 10,8%.

Среди автоматов безусловно лидирует АК-74 — свыше 51 тысячи. Подчеркивается, что за неполный текущий год украдено или потеряно больше 78 тысяч единиц вооружений. Это более чем за весь прошлый год и вчетверо больше до начала украинского конфликта.

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В Госдуме отреагировали на отказ Алаудинова помогать пленным бойцам «Ахмата»

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#украина
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Назван район попыток стягивания сил ВСУ
Командир «Аид»: боевики ВСУ хотят стянуть силы в район Суджи Курской области
15 сентября 2024, 14:55

Фото: istockphoto/Nzpn

Украинская армия хочет стянуть силы в район Суджи под Курском, сообщил РИА Новости командующий одним из отрядов ВС РФ с позывным «Аид». Собеседник уточнил, что бойцы не дают сформироваться «кулаку» врага.
«Обстановка довольно напряженная, очень большие силы противник пытается сюда стягивать, мы своевременно перемалываем для того, чтобы они не могли сформировать ударный кулак. Кулак начинает формироваться, мы его уничтожаем», — пояснил военный.
Украина напала на Курскую область ранним утром, 6 августа. Боевики ВСУ получили отпор, в указанный район было направлено подкрепление.

Ранее в ГД прокомментировали отказ генерала Апты Алаудинова помогать пленным «Ахматовцам».

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#россия
#украина
#курская область
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В Госдуме отреагировали на отказ Алаудинова помогать пленным бойцам «Ахмата»
15 сентября 2024, 14:42

Фото: istockphoto/Sinenkiy

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин назвал отказ командира батальона «Ахмат» генерал-майора Апты Алаудинова помогать сдавшимся в плен чеченским бойцам появлением эмоций.
Депутат подчеркнул, что все бойцы из Чечни в зоне проведения специальной военной операции воюют очень хорошо.

«Это всё на эмоциях было Алаудиновым сказано», — считает парламентарий.

Заварзин отметил, что среди чеченцев, как и у представителей других кавказских народов, отношение к сдаче в плен, мягко говоря, неоднозначное. Он считает, что сначала нужно выяснить, при каких обстоятельствах бойцы попали в плен. По словам депутата, такие случаи бывают в ходе военных действий, но, не зная того, что этому сопутствовало, не следует осуждать солдат и , тем более, в чём-то их обвинять.

«Я думаю, все будет нормально», — заключил Заварзин.

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#операции
#депутат
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«Как девочки»: Алаудинов пришел в ярость после просьб чеченских бойцов вытащить их из плена ВСУ
Алаудинов в ярости отказался спасать бойцов отряда «Ахмат», сдавшихся в плен ВСУ
15 сентября 2024, 14:25

Фото: РИА Новости / Станислав Красильников

Заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов отклонил просьбы об освобождении из плена чеченских военнослужащих, добровольно сдавшихся в плен ВСУ.
В материале «Радио 1» расскажем, почему бойцов «Ахмата» не возвращают на Родину.

«Оставьте их себе»

В своем Телеграм-канале Алаудинов выразил мнение, что сдача в плен бойцов «Ахмата» является непростительным позором для чеченца и смыть его можно только кровью и собственной жертвой.

Генерал поставил под сомнение право этих бойцов на жизнь после плена. Алаудинов призвал «ахматовцев» к активным действиям, даже если это может быть чревато гибелью, чтобы путь бойца был завешен с честью.

«Получается, такие люди, которых я мужчинами не назову, — просто поднявшие руки и сдавшиеся в плен, просят своих домашних, чтобы они их оттуда вытащили, чтобы вытащил я... Я вас вообще не уважаю, не считаю, что вы вообще заслуживаете жизни», — высказался Алаудинов.
Он отметил, что те, кто пытается из плена такими просьбами добиться своего обмена, серьёзно заблуждаются.

«Украинцам я говорю, оставьте их себе, они нам не нужны. Сто лет и два года вообще не надо мне звонить. Я что вам, обменщик, что ли?» — поинтересовался командир.
Генерал потребовал, чтобы те, кто «сдались, как девочки», больше не пытались с ним связаться.

Алаудинов пояснил, что спасать из плена будут раненых, контуженных, или тех, кого взяли в плен против воли. Он подчеркнул, что задача по спасению раненых и доставке тел погибших всегда была для него приоритетной, как и для главы Чеченской республики Рамзана Кадырова.
Потери ВСУ «пачками», уничтожение техники НАТО, обмен пленными: Последние новости СВО
Потери ВСУ «пачками», уничтожение техники НАТО, обмен пленными: Последние новости СВО

Реакция в Госдуме

Член комитета ГД по обороне Виктор Заварзин в беседе с «Лентой.ру» назвал эмоциональным отказ Алаудинова помогать чеченским бойцам, добровольно сдавшимся в плен украинской армии.

«Это эмоционально все сказано. Все чеченские бойцы там (в зоне СВО — ред.) хорошо воюют. Они относятся к этому, когда в плен сдаются, неоднозначно, мягко сказать. Поэтому это эмоциональное заявление», — высказался Заварзин.
Он отметил, что нужно в первую очередь разобраться, как и по какой причине военные сдались в плен.
Фото: istock / Diy13

Сколько пленных из «Ахмата» находится у ВСУ

В середине августа командир ахматовского спецназа сообщил о пяти бойцах подразделения, которых взяли в плен во время боев за Курскую область. Он уточнил, что среди них трое стрелков и двое связистов.

«Чеченец, который попал в плен, он уже не кадыровец», — заявил генерал-майор.
Поимо этого, он обратился к информагенствам Украины с просьбой рассказывать о массовых сдачах российских бойцов в плен «бабушкам на хуторе».
В Минобороны раскрыли последние данные о суточных потерях ВСУ в Курской области
В Минобороны раскрыли последние данные о суточных потерях ВСУ в Курской области
За последний месяц в Курской области была создана система из трёх линий обороны, которую, по словам Алаудинова, будет тяжело преодолеть. Он пояснил, что небольшой прорыв в районе села Весёлое является целью отвлечь ВС РФ от наступления на других направлениях.

Командир «Ахмат» также ответил на упреки в недостаточной подготовке, отметив, что противник силён и впереди предстоит сложная работа, однако выразил уверенность в окончательной победе РФ.

Ранее Алаудинов попал в скандал после вопросов военкоров из-за драки с участием чеченцев в Анапе. Командир спецназа «Ахмат» обвинил СМИ и пользователей сети в раздувании межнациональной розни. Кто виноват, как отреагировал интернет и почему в ситуацию вмешался Алаудинов — читайте в материале «Радио 1».

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#апти алаудинов
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В Минобороны раскрыли последние данные о суточных потерях ВСУ в Курской области
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли свыше 300 боевиков в Курской области
15 сентября 2024, 14:00

Фото: istockphoto/alexeynovikov

Свыше трехсот человек потеряли боевики ВСУ за сутки в Курской области, доложили в Минобороны РФ. Там уточнили, что противник лишился 15 единиц бронетехники, включая танки, БТР, броневики, автомобили, артиллерию, а также инженерную машину разграждения.
«…Пять военнослужащих ВСУ взято в плен» — пояснили в Минобороны.

Украина напала на Курскую область более месяца назад. Как отмечало командование ВСУ, таким образом планировалось отвлечь бойцов ВС РФ с Донбасса, однако план провалился.

По оценкам экспертов, украинские неонацисты не только не удержат территории на курском направлении, но и безвозвратно потеряют земли на Украине.

Российская спецоперация в Донбассе продолжается с 24 февраля 2022 года.

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#россия
#украина
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#война
#всу
#курская область
#минобороны рф
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ВС РФ ликвидировали эшелон с зарубежным вооружением боевиков ВСУ
Минобороны: ВС РФ ликвидировали эшелон с зарубежным вооружением боевиков ВСУ
15 сентября 2024, 13:14

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Российская армия за сутки ликвидировала ж/д эшелон боевиков ВСУ с зарубежными вооружениями, а также ракетно-артиллерийский склад и поразила места, где хранились безэкипажные катера противника. Кроме того, поражен цех по производству компонентов для ракет врага, доложили в Минобороны РФ.
«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены железнодорожный эшелон с иностранным вооружением…» — пояснили в ведомстве.
Там добавили, что ВС РФ ликвидировали скопления боевиков и их военную технику в 148 районах.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе с 24 февраля 2022 года с целью демилитаризировать и денацифицировать Украину.

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#россия
#украина
#сво
#всу
#вс рф
#война
#оружие
#минобороны рф
#новости
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