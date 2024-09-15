МО: ВС РФ сорвали шесть попыток прорыва ВСУ через границу в Курской области

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За сутки российские войска предотвратили шесть попыток ВСУ прорваться через границу в Курской области. Противник каждый раз отступал с потерями.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. Как уточнили в оборонном ведомстве, попытки прорыва были отражены при поддержке армейской авиации и артиллерийского огня. Противник пытался прорваться через границу Российской Федерации в направлении населённых пунктов Новый Путь, Веселое и Медвежье Курской области.
В ходе боёв по отражению атак ВСУ потери украинских военных составили до 60 человек убитыми и ранеными, три танка, бронетранспортёр и пять боевых бронированных машин, добавили в министерстве обороны.
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Александр Бойцов