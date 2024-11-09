Минобороны: Российские войска отразили семь контратак ВСУ в Курской области

Фото: istockphoto/Gennadiy Kravchenko
Российские военные успешно отразили семь контратак подразделений Вооружённых сил Украины в приграничных районах Курской области. В боевых столкновениях участвовали военнослужащие войсковой группировки «Север».
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. В оборонном ведомстве уточнили, что попытки контратакующих действий противник пытался предпринять в районах населённых пунктов Дарьино, Новая Сорочина и Новоивановка. Кроме того, части ВС РФ сорвали атаки ВСУ в направлении населённых пунктов Зелёный Шлях и Старая Сорочина.
В ходе неудачных контратак противник потерял на этом направлении до 60 человек убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты (БМП), бронированный автомобиль и грузовик.
Бойцы группировки войск «Север» продолжили наступательные действия и нанесли украинским частям огневое поражение в районах населённых пунктов Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановки и Плехово.
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В ходе неудачных контратак противник потерял на этом направлении до 60 человек убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты (БМП), бронированный автомобиль и грузовик.
Бойцы группировки войск «Север» продолжили наступательные действия и нанесли украинским частям огневое поражение в районах населённых пунктов Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановки и Плехово.
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Александр Бойцов