В Харькове три дня подряд не работает метро из-за проблем с электроснабжением
Движение поездов в метро Харькова остановлено уже третий день. Причиной стали проблемы с электроснабжением. Об этом пишут украинские СМИ.
Сообщается, что возобновить его пока невозможно. О новой информации пассажиры узнают позже. Наземный транспорт работает в обычном режиме, чтобы компенсировать отсутствие метро. Горожане надеются на скорейшее решение ситуации и возвращение привычного расписания.
Ранее бывшая министр энергетики Украины Ольга Буславец спрогнозировала тяжёлую зиму в стране. По её словам, в Киеве сложилась тяжёлая обстановка. В большинстве регионов повреждения энергетической инфраструктуры вынуждают власти вводить графики отключения электроэнергии в дневное время.
