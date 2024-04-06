ВС РФ поразили аэродром, где ВСУ готовятся принять F-16

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Российские войска нанесли удар по военному аэродрому ВСУ, на котором украинская сторона готовилась принять натовские самолеты F-16. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег, пишет издание РИА Новости.
По информации собеседника издания, аэродром, по которому был нанесен удар, находится в Хмельницкой области.
Ранее сообщалось, что натовские истребители F-16 должны были прибыть на этот аэродром.
О том, что в Хмельницкой области был прилет по объекту, сообщила местная агентура. Взрывы раздались несмотря на работу ПВО, уточнил Лебедев.
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Ранее сообщалось, что натовские истребители F-16 должны были прибыть на этот аэродром.
О том, что в Хмельницкой области был прилет по объекту, сообщила местная агентура. Взрывы раздались несмотря на работу ПВО, уточнил Лебедев.
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Анастасия Хохлова