ВС РФ поразили хранилища топлива в Харькове

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Вооруженные силы России атаковали несколько топливных хранилищ в Харькове, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев передает РИА Новости.
Лебедев также утверждает, что в результате серии ударов по городу были повреждены склады и ангары, расположенные к востоку от местного аэропорта.
Помимо этого, он отметил, что система противовоздушной обороны Харькова в этот раз не среагировала на атаки Вооруженных сил России на территории города. Ранее украинское подполье сообщило об уничтожении противовоздушной обороны в Харькове.
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