Раненый российский боец 30 километров нёс на руках парализованную женщину
В Днепропетровской области раненый российский боец самостоятельно эвакуировал из зоны боёв двух местных жительниц, одна из которых — парализованная пенсионерка. Об этом рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский. Его слова приводит ТАСС.
Согласно его сообщению, инцидент произошёл в населённом пункте Отрадное. Военнослужащий получил ранение, когда противник вёл миномётный обстрел.
Несмотря на травму, он нашёл двух женщин — пожилую парализованную жительницу и её дочь — и перенёс их в ближайшее укрытие. После эвакуации военный полтора месяца обеспечивал женщинам уход и безопасность на передовой. Впоследствии он организовал их дальнейшую отправку в тыл.
23 ноября Министерство обороны России сообщило о взятии под контроль Отрадного. В ведомстве уточнили, что подразделения группировки «Восток» нанесли поражение войскам противника в этом районе.
Ранее ВС России освободили населённый пункт Клиновое в ДНР.
Читайте также: