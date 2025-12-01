Раненый российский боец 30 километров нёс на руках парализованную женщину

01 декабря 2025, 14:03

Кимаковский: раненый боец 30 км нёс парализованную женщину, спасённую в Отрадном

Фото: Istock/Aleksandr Golubev

В Днепропетровской области раненый российский боец самостоятельно эвакуировал из зоны боёв двух местных жительниц, одна из которых — парализованная пенсионерка. Об этом рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский. Его слова приводит ТАСС.