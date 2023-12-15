ВС РФ поразили подразделения ВСУ, «Азова*» и «Иностранного легиона»

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За минувшую неделю российские военные нанесли 40 групповых ударов, используя высокоточное оружие, по инфраструктуре ВСУ, а также по подразделениям ВСУ, «Азова*» и «Иностранного легиона». Об этом сообщили в Минобороны России.
«Кроме того, поражались пункты размещения подразделений ВСУ, нацформирования «Азов», а также «Иностранного легиона». Все назначенные объекты поражены», - подчеркивается в сообщении оборонного ведомства России.
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Элина Позднякова