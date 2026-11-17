ВС РФ поразили Северный и Южный мосты в Киеве
В ходе специальной военной операции Вооруженные Силы России нанесли массированные удары по объектам военной и транспортной инфраструктуры. В Киеве целями стали Северный и Южный мосты, пишет телеграм-канал Mash.
Это привело к возникновению в городе перебоев с подачей воды и электричества, а также к образованию масштабных пробок. Для поражения целей применялись ракетные комплексы «Искандер-М» и гиперзвуковые системы «Циркон».
Помимо столицы, российская армия атаковала военную инфраструктуру в Черкассах, Днепре, Павлограде и Смеле. В Запорожье под удар попал промышленный объект.
Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины с целью защиты русскоязычных жителей Донбасса. Москва утверждает, что они на протяжении восьми лет подвергались обстрелам и издевательствам со стороны киевского режима.
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