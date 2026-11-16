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ВСУ ударили по пассажирскому автобусу в российском регионе

Три человека пострадали от удара дрона ВСУ по автобусу в Запорожской области
Фото: MAX/BalitskyEV

Три человека пострадали при атаке ВСУ на Запорожскую область. Об этом 16 ноября сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем канале в мессенджере MAX.



По его словам, беспилотник ударил по пассажирскому автобусу в селе Богдановка. Также известно, что транспорт следовал по маршруту Черниговка — Бердянск.

В этот момент в салоне находились водитель и два пассажира — все они получили ранения. Пострадавших доставили в медицинское учреждение, где им уже оказывают необходимую помощь. На месте происшествия продолжают работать сотрудники оперативных служб.

Ранее сообщалось, что жителям Курской области оторвало ноги после детонации вражеских мин.

Лидия Пономарева

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