ВСУ ударили по пассажирскому автобусу в российском регионе
Три человека пострадали при атаке ВСУ на Запорожскую область. Об этом 16 ноября сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем канале в мессенджере MAX.
По его словам, беспилотник ударил по пассажирскому автобусу в селе Богдановка. Также известно, что транспорт следовал по маршруту Черниговка — Бердянск.
В этот момент в салоне находились водитель и два пассажира — все они получили ранения. Пострадавших доставили в медицинское учреждение, где им уже оказывают необходимую помощь. На месте происшествия продолжают работать сотрудники оперативных служб.
Ранее сообщалось, что жителям Курской области оторвало ноги после детонации вражеских мин.
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