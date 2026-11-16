ВСУ ударили по пассажирскому автобусу в российском регионе

16 ноября 2026, 11:44

Три человека пострадали от удара дрона ВСУ по автобусу в Запорожской области

Фото: MAX/BalitskyEV

Три человека пострадали при атаке ВСУ на Запорожскую область. Об этом 16 ноября сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем канале в мессенджере MAX.