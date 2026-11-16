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В Ростовской области при атаке БПЛА ВСУ пострадали три человека — Слюсарь

Фото: istockphoto/Iulianna Est

В результате воздушной атаки беспилотников в Азове Ростовской области пострадали трое мирных жителей. Об этом в Макс сообщил губернатор Юрий Слюсарь.



Глава региона пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления. Инцидент произошел утром.

«Снова пострадали мирные жители. Они доставлены в больницу. Врачи оказывают всю необходимую помощь», — говорится в посте.
Ранее три человека пострадали при атаке ВСУ на Запорожскую область. БПЛА ударил по автобусу.

Кроме того, более 1300 беспилотников сбили этой ночью над Россией. Массированной атаке подверглись 16 регионов.

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Никита Кротов

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