В Ростовской области при атаке БПЛА ВСУ пострадали три человека — Слюсарь
В результате воздушной атаки беспилотников в Азове Ростовской области пострадали трое мирных жителей. Об этом в Макс сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Глава региона пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления. Инцидент произошел утром.
«Снова пострадали мирные жители. Они доставлены в больницу. Врачи оказывают всю необходимую помощь», — говорится в посте.Ранее три человека пострадали при атаке ВСУ на Запорожскую область. БПЛА ударил по автобусу.
Кроме того, более 1300 беспилотников сбили этой ночью над Россией. Массированной атаке подверглись 16 регионов.