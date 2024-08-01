ВС РФ поразили три пусковые установки ЗРК Patriot

Фото: Минобороны РФ
Российские военные за минувшие сутки уничтожили три пусковые установки зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot производства США. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что ВС РФ с помощью оперативно-тактической авиации, беспилотников, артиллерии и ракет поразили три пусковые установки ЗРК Patriot, железнодорожные эшелоны с личным составом и боеприпасами ВСУ, скопления живой силы и военной техники украинских войск в 147 районах фронта.
Также средствами ПВО были сбиты оперативно-тактическая ракеты ATACMS, 14 реактивных снарядов HIMARS и 61 беспилотник.
В общей сложности на нескольких участках фронта ВСУ потеряли за минувшие сутки до 1965 военных, танк, американскую боевую бронированную машину HMMWV, 23 автомобиля и два пикапа.
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Также средствами ПВО были сбиты оперативно-тактическая ракеты ATACMS, 14 реактивных снарядов HIMARS и 61 беспилотник.
В общей сложности на нескольких участках фронта ВСУ потеряли за минувшие сутки до 1965 военных, танк, американскую боевую бронированную машину HMMWV, 23 автомобиля и два пикапа.
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Анастасия Чинкова