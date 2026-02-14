ВС РФ поразили центральную базу ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ
ВС РФ поразили центральную базу ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.
Оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия российских группировок нанесли удары по центральной базе ракетно-артиллерийских вооружений, местам запуска и хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также по пунктам временной дислокации иностранных наемников и украинских вооруженных формирований, добавили в ведомстве.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также: