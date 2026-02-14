Достижения.рф

Зеленский резко ответил на призыв Трампа быстрее заключить сделку

Владимир Зеленский резко ответил на призыв президента США Дональда Трампа быстрее заключить сделку. Об этом сообщают украинские СМИ.



Предводитель киевского режима заявил, что есть определенные сигналы от американской стороны и Трампа, указывающие на благоприятный момент для компромиссов. Зеленский подчеркнул, что Украина уже сделала множество уступок.

Президент США Дональд Трамп в пятницу призвал Владимира Зеленского не упустить шанс на заключение соглашения с Россией по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, если Украина не воспользуется этим моментом, она может упустить «замечательную возможность».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

