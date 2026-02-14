Дезорганизация ВСУ под Красноармейском и огневой «карман» в окрестностях Миньковки: последние новости СВО на 14 февраля
На фронтах СВО отмечается успешное продвижение российских войск. На Сумском и Харьковском направлениях штурмовые группы улучшили тактические позиции, а на Северском, Конвстантивоском и Красноармейском (Покровском) направлениях завершается зачистка освобожденных территорий. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Сумская областьНа Сумском направлении подразделения ВС РФ ведут интенсивные штурмовые действия, расширяя зону контроля в глубине территории. Продвижение российских войск фиксируется на 13 участках, где общий пройденный путь составил более 800 метров. Основные усилия сосредоточены в Сумском, Краснопольском и Глуховском районах.
В Краснопольском районе отражена контратака 153-го полка «Арей». Две штурмовые группы противника, обнаруженные разведкой, уничтожены комплексным огнем до вступления в бой. В Сумском приграничье бои идут на линии Кондратовка — Юнаковка. Зафиксировано продвижение в направлении Корчаковки, Новой Сечи и на подступах к Мирополью.Противник оказывает ожесточенное сопротивление, наращивает численность пехоты на передовой и предпринимает контратаки малыми группами в районах Алексеевки и Варачино.
Харьковская областьВ Харьковской области сохраняется напряженная боевая обстановка на всех участках линии соприкосновения. В черте населенного пункта Червоноармейское-Первое (Симиновка) штурмовые отряды ВС РФ продвинулись на один километр в южном направлении, закрепившись на достигнутых рубежах. В районе Волчанских Хуторов боевые действия носят позиционный характер. Расчеты ТОС-1А «Солнцепек» наносят удары по подразделениям ГПСУ, укрывающимся в лесных массивах.
На Хатненском участке штурмовые группы ВС РФ проводят зачистку лесополос возле Чугуновки. Огнем тяжелых огнеметных систем ликвидированы позиции 1-й бригады теробороны.
Запорожское направлениеНа Запорожском направлении 14 февраля 2026 года сохраняется сложная оперативная обстановка. В районе населенных пунктов Речное и Приморское продолжаются интенсивные боестолкновения, линия соприкосновения не фиксирована, территория находится в «серой зоне». Основные усилия сторон сосредоточены в окрестностях Орехова. Российские подразделения ведут бои за установление контроля над Новоандреевкой и Новоданиловкой. ВС РФ удерживает занимаемые рубежи и отражает контратакующие действия противника. Попытки украинских формирований перейти в наступление со стороны Большемихайловки и Покровского пресечены. Контратаки ВСУ не достигли успеха и завершились отходом на исходные позиции.
Гуляйпольское направлениеТяжелые бои идут в районах Староукраинки, Цветкового и Терноватого. Противник предпринимает активные попытки атак, используя колонны бронетехники для прорыва оборонительных порядков. ВСУ несут существенные потери в технике и личном составе, их бронетехника уничтожается огнем российской артиллерии при выдвижении на рубежи.
К западу от Гуляйполя российские подразделения продавили оборону противника на нескольких участках. Сложившаяся тактическая обстановка вынуждает украинское командование спешно перебрасывать резервы для выравнивания линии фронта. Зафиксированы случаи потери боеспособности в подразделениях противника, включая отказы от участия в контратаках из-за отсутствия ротации и невозможности эвакуации с поля боя.
Красноармейское направлениеНа Красноармейском (Покровском) направлении российские подразделения продавливают оборону противника, достигнув значительных успехов. В Гришино отмечено закрепление в центральной части населенного пункта, боевые действия сместились на северо-западные окраины. На участке трассы Красноармейск-Родинское (Покровск-Родинское) продвижение составило 1,5 километра в северном направлении с занятием ключевых тактических высот.
В районах Белицкого и Торецкого продолжаются активные боестолкновения. У ВСУ фиксируется дезорганизация управления войсками из-за блокировки терминалов Starlink и сбоев в работе мессенджеров. Украинское командование заменяет два пехотных батальона одним батальоном беспилотных летательных аппаратов, пытаясь компенсировать нехватку личного состава массированным применением дронов. Вывод части сил ВСУ с данного участка способствовал продвижению российских войск вглубь обороны.
Северское направлениеНа Северском направлении тактическая обстановка претерпевает стремительные изменения. Малые группы российских подразделений осуществили просачивание через замерзшее русло Северского Донца, вынудив противника отойти с занимаемых позиций. Село Закотное перешло в «серую зону», оборона ВСУ дезорганизована.
В Никифоровке штурмовые группы ВС РФ закрепились в двухэтажной застройке на подступах к центру населенного пункта. Со стороны Приволья фиксируется продвижение через лесопосадки в северном направлении к Федоровке Второй. У населенного пункта Кривая Лука и в районе Резниковки продолжаются позиционные боестолкновения. Южнее Новомарково части РФ выбили силы противника вдоль трассы канала Северский Донец — Донбасс. Опорные пункты ВСУ на участке между каналом и Миньковкой оказались в огневом «кармане».