Еще один мирный житель стал жертвой ВСУ
Мирный житель Брянской области погиб от удара украинского беспилотника по гражданской машине. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
Трагедия произошла в селе Азаровка Стародубского округа. Украинские боевики целенаправленно атаковали дроном-камикадзе движущийся автомобиль, в котором находился мужчина.
Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего, а также заверил, что окажет семье всю необходимую материальную помощь. Сейчас на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.
Ранее сообщалось, что в результате атаки БПЛА на Волгоградскую область пострадали три человека, включая 12-летнего мальчика.
