Еще один мирный житель стал жертвой ВСУ

14 февраля 2026, 10:42

Богомаз: мужчина погиб от удара дрона ВСУ по машине под Брянском

Фото: iStock/bbsferrari

Мирный житель Брянской области погиб от удара украинского беспилотника по гражданской машине. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале.