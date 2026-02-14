Достижения.рф

Еще один мирный житель стал жертвой ВСУ

Богомаз: мужчина погиб от удара дрона ВСУ по машине под Брянском
Фото: iStock/bbsferrari

Мирный житель Брянской области погиб от удара украинского беспилотника по гражданской машине. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале.



Трагедия произошла в селе Азаровка Стародубского округа. Украинские боевики целенаправленно атаковали дроном-камикадзе движущийся автомобиль, в котором находился мужчина.

Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего, а также заверил, что окажет семье всю необходимую материальную помощь. Сейчас на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

Ранее сообщалось, что в результате атаки БПЛА на Волгоградскую область пострадали три человека, включая 12-летнего мальчика.

Лидия Пономарева

