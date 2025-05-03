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Заявление Владимира Зеленского о том, что Киев «не гарантирует безопасность на 9 мая на территории России» — прямая угроза. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на дипломата российского МИДа Марию Захарову.
Она подчеркнула, что глава киевского режима предал всех украинцев, включая своего деда-ветерана.
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«То, что у Зеленского нет ничего святого, мы давно знаем — собственного деда-ветерана предал и народ сначала обманул, а потом, чтобы убрать свидетелей своего позора, начал уничтожать до последнего украинца», — прокомментировала Захарова.Во время своей предвыборной кампании 2019 года Зеленский обещал прекратить боевые действия в Донбассе и посадить представителей предыдущей власти. Однако после выборов руководитель «слуг народа» забыл о своих обязательствах.
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Никита Кротов