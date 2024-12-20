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За минувшую неделю российские средства противовоздушной обороны (ПВО) продемонстрировали высокую эффективность, сбив украинский истребитель МиГ-29, а также 519 беспилотных летательных аппаратов. Об этом проинформировало Министерство обороны Российской Федерации.
Согласно официальным данным, в ходе операции были уничтожены также шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, три крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow, разработанные в Великобритании, а также управляемая ракета большой дальности «Нептун». Кроме того, российские ПВО сбили четыре управляемые авиационные бомбы Hammer, произведенные во Франции, и 18 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, также американского производства.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
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