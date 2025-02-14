В ночь на пятницу ВСУ попытались атаковать БПЛА Ростовскую область

По мнению президента США Дональда Трампа, на данный момент рано обсуждать возможные уступки России в процессе мирных переговоров по украинскому вопросу. Об этом американский лидер заявил на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Белом доме.