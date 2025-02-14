В ночь на пятницу ВСУ попытались атаковать БПЛА Ростовскую область

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В ночь на 14 февраля украинская армия попыталась атаковать беспилотником Ростовскую область. Об этом рассказал губернатор региона Юрий Слюсарь.
«Средствами радиоэлектронной борьбы БПЛА подавлен в Чертковском районе», — пишет градоначальник в своем telegram-канале.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений удалось избежать. Атака беспилотника была предотвращена силами противовоздушной обороны ВС РФ.
Ранее «Радио 1» писало об уничтожении 16 дронов ВСУ расчетом ракетно-пушечного комплекса «Панциря-С». Его командир Евгений Галкин был представлен к государственным наградам за мужество и проявленный героизм.
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Иван Мусатов