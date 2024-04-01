ВС РФ применят новейшую артиллерию «Лотос» для прорыва украинской обороны

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Российские войска применят в зоне СВО новейшую самоходную артиллерию САО 2С42 «Лотос» для прорыва украинской обороны. Об этом сообщает издание Interia.
Отмечается, что начало использования ВС РФ самоходного артиллерийского орудия ознаменует наступление тяжёлых времен для ВСУ. Это вооружение прошло испытания всего четыре года назад, но сейчас оно уже готово к поступлению в зону боевых действий.
Самоходка оснащена гаубицей 2А80-1 калибра 120 миллиметров, которая способна запускать новые управляемые ракеты с дальностью действия 25 километров.
Также новое оружие можно будет десантировать с воздуха с помощью парашюта и использовать для перемещения по поверхности воды.
У САО 2С42 «Лотос» увеличенный боекомплект, по сравнению с оружием прошлого поколения «Нона».
Вес самоходки не превышает 18 тонн, она может развивать скорость до 70 километров в час.
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Самоходка оснащена гаубицей 2А80-1 калибра 120 миллиметров, которая способна запускать новые управляемые ракеты с дальностью действия 25 километров.
У САО 2С42 «Лотос» увеличенный боекомплект, по сравнению с оружием прошлого поколения «Нона».
Вес самоходки не превышает 18 тонн, она может развивать скорость до 70 километров в час.
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Анастасия Чинкова