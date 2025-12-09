ВС РФ продолжают уничтожение формирований ВСУ, блокированных в Димитрове

09 декабря 2025, 09:00

Фото: iStock/Tomas Ragina

Начальник генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил о продолжающемся уничтожении украинских войск, заблокированных в Димитрове. Об этом пишет РИА Новости.