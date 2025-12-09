ВС РФ продолжают уничтожение формирований ВСУ, блокированных в Димитрове
Начальник генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил о продолжающемся уничтожении украинских войск, заблокированных в Димитрове. Об этом пишет РИА Новости.
Он проверил выполнение боевых задач соединениями и частями общевойсковой армии группировки «Центр». Герасимов отметил, что пятая отдельная мотострелковая бригада 51-й армии активно действует на днепропетровском направлении. Командование сосредоточено на ликвидации оставшихся формирований вооруженных сил Украины в этом районе.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
