Фото: Минобороны РФ
Вооруженные силы России (ВС РФ) продвинулись на сватовско-купянском направлении в районе населенного пункта Синьковка. Об этом рассказал глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, информирует РИА Новости.
Улучшение позиций российских бойцов зафиксировали в районе поселка Синьковка. Ганчев отметил, что российские войска также продвигаются около трасс, соединяющих Купянск и Сватово.
Ранее стало известно о безуспешных попытка ВСУ в Луганской народной республике (ЛНР) организовать контратаку ВС РФ под Харьковом. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что на штурмы командование ВСУ направляет малые маневренные группы, поддерживаемые артиллерией и бронетехникой.
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Александр Климов