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О гибели старшего лейтенанта украинской полиции Романа Зеленского сообщили в пресс-службе ведомства в Telegram-канале. Офицер был сотрудником патрульной службы.
«Во время выполнения боевого задания погиб <…> старший лейтенант полиции Роман Зеленский», — сказано в сообщении.
Там добавили, что старлей умер, получив ранение во время выполнения задания.
«Сердце не выдержало», — резюмировали в ведомстве.Однофамилец главы киевского режима скончался на 37-м году жизни.
Ранее была информация, что ревнивый африканец совершил жестокое убийство россиянки на тропическом острове. Женщину искали пять дней. Она пошла погулять с другом и не вернулась. Некоторое время спустя родные подняли тревогу.
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Никита Кротов