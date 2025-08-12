Менее чем за час над Татарстаном средства ПВО уничтожили девять дронов ВСУ

12 августа 2025, 12:59

Фото: iStock/bbsferrari

Менее чем за час средства ПВО ВС РФ уничтожили над республикой Татарстан девять украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны России.





По данным ведомства, вражеские дроны были ликвидированы с 9:20 до 10:15 по московскому времени. Всего ПВО уничтожила девять вражеских беспилотников самолетного типа.





«С 09.20 до 10.15 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Татарстан», — передает ведомство.