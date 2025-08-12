Менее чем за час над Татарстаном средства ПВО уничтожили девять дронов ВСУ
Менее чем за час средства ПВО ВС РФ уничтожили над республикой Татарстан девять украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны России.
По данным ведомства, вражеские дроны были ликвидированы с 9:20 до 10:15 по московскому времени. Всего ПВО уничтожила девять вражеских беспилотников самолетного типа.
«С 09.20 до 10.15 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Татарстан», — передает ведомство.
Ранее «Радио 1» опубликовало кадры пролета беспилотника над регионом. К тому же жители засняли работу сирены, предупреждающей о воздушной опасности.