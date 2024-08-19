ВС РФ раскрыли хитрость ВСУ

РИА Новости/Евгений Биятов
Стало известно, как боевики ВСУ прятали американское вооружение, а именно, гаубицу М777. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал российский артиллерист с позывным «Квант». По его словам, противник поставил в створе миномет, чтобы было непонятно, откуда и какое орудие бьет.
«Синхронно стреляли из него и из М777», — пояснил «Квант».
Для определения квадрата, откуда бьет противник, были размещены три наблюдателя в километре, они отмечали направление выстрела, а также время, чтобы примерно представлять расположение украинских боевиков.
«Наш «Зоопарк» (РЛС контрбатарейной борьбы — Прим. ред.) засек оба орудия. Навели туда «Грады», отправили «Орлан» еще раз. Сообщают: орудие стоит, рядом машины эвакуации. Саму гаубицу мы уже «Мстой» раздолбали. Тут нет какой-то лично заслуги. Все это — результат командной работы», — резюмировал «Квант».
Российская спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года.
Читайте также:
ВСУ перебрасывают войска в Курской области для атаки с другой стороны
В ВСУ иностранных наёмников назначают командирами над мобилизованными
В Нью-Йорке остались редкие очаги сопротивления ВСУ
Никита Кротов